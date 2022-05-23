https://ria.ru/20220523/belorussiya-1790162535.html

Запад подтолкнул Белоруссию активно заниматься экономикой, заявил Лукашенко

Запад подтолкнул Белоруссию активно заниматься экономикой, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.05.2022

Запад подтолкнул Белоруссию активно заниматься экономикой, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что Запад подтолкнул Минск и Москву активно заниматься... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:12

2022-05-23T14:12

2022-05-23T14:50

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что Запад подтолкнул Минск и Москву активно заниматься своей экономикой."Это время возможностей. Они, Запад, сами того не понимая, нас подтолкнули заниматься более интенсивно своей экономикой. Наши правительства по нашему (президентов – ред.) поручению определили основные направления по импортозамещению, даже посчитали, во что это обойдется, деньги совсем небольшие, не хочу сейчас публично называть… Мы выйдем по основным моментам, где не хватает комплектующих и прочее, на хорошее импортозамещение", - сказал Лукашенко в Сочи во время официальных переговоров с Путиным. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".Он отметил, что хорошее сотрудничество у двух стран и по линии безопасности. "Мы уже хорошо работаем в сфере безопасности по производству того, что нужно нашей совместной армии", - сказал Лукашенко."В экономике, действительно, спасибо им (странам Запада - ред.), что дали нам толчок к собственному развитию", - заявил белорусский президент.Лукашенко заметил, что экономика Союзного государства, несмотря на санкции Запада, неожиданно интенсивно укрепляется. "Возьмите инфляцию, возьмите безработицу. Она оказалась меньше. И рубль укрепляется бешеными темпами. Чтобы мы тут не переборщили. Неожиданные вещи происходят. Ну, это для них (западных стран – ред.) неожиданные. Мы-то ожидали, что это будет", - сказал он.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790163240.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, александр лукашенко