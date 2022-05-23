14:12 23.05.2022 (обновлено: 14:50 23.05.2022)
Запад подтолкнул Белоруссию активно заниматься экономикой, заявил Лукашенко
Лукашенко: Запад подтолкнул Белоруссию активно заниматься экономикой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что Запад подтолкнул Минск и Москву активно заниматься своей экономикой.
"Это время возможностей. Они, Запад, сами того не понимая, нас подтолкнули заниматься более интенсивно своей экономикой. Наши правительства по нашему (президентов – ред.) поручению определили основные направления по импортозамещению, даже посчитали, во что это обойдется, деньги совсем небольшие, не хочу сейчас публично называть… Мы выйдем по основным моментам, где не хватает комплектующих и прочее, на хорошее импортозамещение", - сказал Лукашенко в Сочи во время официальных переговоров с Путиным. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".
Он отметил, что хорошее сотрудничество у двух стран и по линии безопасности. "Мы уже хорошо работаем в сфере безопасности по производству того, что нужно нашей совместной армии", - сказал Лукашенко.
"В экономике, действительно, спасибо им (странам Запада - ред.), что дали нам толчок к собственному развитию", - заявил белорусский президент.
Лукашенко заметил, что экономика Союзного государства, несмотря на санкции Запада, неожиданно интенсивно укрепляется. "Возьмите инфляцию, возьмите безработицу. Она оказалась меньше. И рубль укрепляется бешеными темпами. Чтобы мы тут не переборщили. Неожиданные вещи происходят. Ну, это для них (западных стран – ред.) неожиданные. Мы-то ожидали, что это будет", - сказал он.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.