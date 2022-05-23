https://ria.ru/20220523/belgu-1789771193.html
Новый российский препарат поможет сохранить слух при остром отите
Новый российский препарат поможет сохранить слух при остром отите - РИА Новости, 23.05.2022
Новый российский препарат поможет сохранить слух при остром отите
Новый препарат против острого отита, разработали ученые НИУ "БелГУ". По словам создателей, его состав оказывает уникальный комплексный эффект, способен бороться РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T09:00
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2022-05-23T09:07
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Новый препарат против острого отита, разработали ученые НИУ "БелГУ". По словам создателей, его состав оказывает уникальный комплексный эффект, способен бороться с патогенами, устойчивыми к антибиотикам, а также позволяет избежать повреждения барабанной перепонки и потери слуха. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Острый средний отит – воспалительное инфекционное заболевание, при котором происходит накопление гноя в среднем ухе. В тяжелых случаях давление гнойной жидкости вызывает частичное разрушение барабанной перепонки, что приводит к сильному ухудшению слуха или полной его потере, объяснили специалисты.Традиционно применяемые для лечения отита средства зачастую неэффективны из-за стремительного роста устойчивости микроорганизмов к антибиотикам. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, более 700 тысяч человек в год умирают от инфекций, возбудители которых вырабатывают резистентность к антибактериальным средствам.Работая над решением этой проблемы, команда ученых Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") разработала новый высокоэффективный препарат, не имеющий прямых аналогов.Других препаратов подобного комплексного действия сегодня не существует, отметили ученые. По их словам, предложенная композиция включает в себя антибактериальное и противовоспалительное средства, соединение из группы катионных антисептиков и загуститель, позволяющий продлить эффект препарата.Доставка активных компонентов, по словам создателей, будет осуществляться с помощью специальной ушной вставки, внутрь которой будет помещаться доза препарата. Изготовление вставок будет происходить по технологии 3D-печати. Такой подход сделает терапевтическое воздействие более долгим и равномерным, а также позволит минимизировать расход действующего вещества, что снизит риск развития устойчивости у возбудителей инфекции.В настоящее время препарат находится в стадии регистрации патента.
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навигатор абитуриента, университетская наука, белгородский государственный университет, белгород, россия, здоровье, нарушения слуха
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости.
Новый препарат против острого отита, разработали ученые НИУ "БелГУ
". По словам создателей, его состав оказывает уникальный комплексный эффект, способен бороться с патогенами, устойчивыми к антибиотикам, а также позволяет избежать повреждения барабанной перепонки и потери слуха. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Острый средний отит – воспалительное инфекционное заболевание, при котором происходит накопление гноя в среднем ухе. В тяжелых случаях давление гнойной жидкости вызывает частичное разрушение барабанной перепонки, что приводит к сильному ухудшению слуха или полной его потере, объяснили специалисты.
Традиционно применяемые для лечения отита средства зачастую неэффективны из-за стремительного роста устойчивости микроорганизмов к антибиотикам. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения
, более 700 тысяч человек в год умирают от инфекций, возбудители которых вырабатывают резистентность к антибактериальным средствам.
Работая над решением этой проблемы, команда ученых Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") разработала новый высокоэффективный препарат, не имеющий прямых аналогов.
"Предложенный нами состав снижает развитие устойчивости у патогенов и позволяет надежно предотвратить разрушение барабанной перепонки, оказывая комбинированное терапевтическое действие – он одновременно снимает воспаление и подавляет микробы, грибы и вирусы", – рассказала заведующая кафедрой фармацевтической технологии Института фармации, химии и биологии НИУ "БелГУ" профессор Елена Жилякова.
Других препаратов подобного комплексного действия сегодня не существует, отметили ученые. По их словам, предложенная композиция включает в себя антибактериальное и противовоспалительное средства, соединение из группы катионных антисептиков и загуститель, позволяющий продлить эффект препарата.
Доставка активных компонентов, по словам создателей, будет осуществляться с помощью специальной ушной вставки, внутрь которой будет помещаться доза препарата. Изготовление вставок будет происходить по технологии 3D-печати. Такой подход сделает терапевтическое воздействие более долгим и равномерным, а также позволит минимизировать расход действующего вещества, что снизит риск развития устойчивости у возбудителей инфекции.
В настоящее время препарат находится в стадии регистрации патента.