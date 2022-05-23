https://ria.ru/20220523/bayden-1790285525.html

В Совфеде считают, что слова Байдена по Тайваню доставят много хлопот США

В Совфеде считают, что слова Байдена по Тайваню доставят много хлопот США - РИА Новости, 23.05.2022

В Совфеде считают, что слова Байдена по Тайваню доставят много хлопот США

Заявление президента США Джо Байдена о готовности военными способами защитить Тайвань "на случай вторжения" может доставить много хлопот самим американцам,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T23:50

2022-05-23T23:50

2022-05-23T23:50

в мире

джо байден

фумио кисида

сша

вашингтон (штат)

китай

мид кнр

тайвань

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о готовности военными способами защитить Тайвань "на случай вторжения" может доставить много хлопот самим американцам, поскольку Китай не простит подобную несдержанность, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Байден 23 мая на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня "на случай вторжения". Позже, как сообщил телеканал NBC, Белый дом разъяснил, что Байден, говоря о готовности к военному участию в защите Тайваня, имел в виду поставки оружия для самообороны острова."США следует быть более осторожными в своих высказываниях, это касается не только украинского военного кризиса, но и тайваньского вопроса. Заявление президента США Джо Байдена о военной готовности США "защищать Тайвань" может доставить много хлопот американцам. В Китае не прощают подобную несдержанность", - сказала Ковитиди РИА Новости.По ее словам, пагубная привычка США "лезть со своим уставом в чужой монастырь", побрякивая при этом оружием, может сослужить плохую службу Вашингтону.Парламентарий отметила, что Пекин уже заявил о неприемлемости внешнего вмешательства во внутренние дела КНР. "Это заявление МИД Китая является очередной красной линией для Вашингтона, пересечение которой для США недопустимо", - заключила Ковитиди.

https://ria.ru/20220523/ekspert-1790223978.html

сша

вашингтон (штат)

китай

тайвань

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, фумио кисида, сша, вашингтон (штат), китай, мид кнр, тайвань