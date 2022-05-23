https://ria.ru/20220523/bayden-1790249643.html
Слова Байдена о Тайване касались поставок оружия, сообщили СМИ
Слова Байдена о Тайване касались поставок оружия, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.05.2022
Слова Байдена о Тайване касались поставок оружия, сообщили СМИ
Заявление Джо Байдена о готовности защитить Тайвань подразумевало поставки вооружений для самообороны острова, сообщает NBC со ссылкой на источник в Белом доме. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T19:15
2022-05-23T19:15
2022-05-23T20:32
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ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Заявление Джо Байдена о готовности защитить Тайвань подразумевало поставки вооружений для самообороны острова, сообщает NBC со ссылкой на источник в Белом доме."Он подтвердил нашу "политику одного Китая" и приверженность миру и стабильности по обеим берегам Тайваньского пролива. Он также подтвердил наши обязательства, зафиксированные в законе "Об отношениях с Тайванем", — передает его слова телеканал.Накануне во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой американский лидер отметил готовность Вашингтона к военному участию в защите Тайваня "на случай вторжения". Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, в свою очередь, заявил, что Пекин выражает "недовольство и решительный протест в связи с заявлениями США". Он подчеркнул, что страна предпримет "решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности".На прошлой неделе глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в беседе с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном обратил внимание, что в последнее время Вашингтон допустил несколько "неверных действий и заявлений", вмешиваясь во внутренние дела Китая.Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.
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в мире, тайвань, сша, китай, nbc, джо байден
19:15 23.05.2022 (обновлено: 20:32 23.05.2022)
Слова Байдена о Тайване касались поставок оружия, сообщили СМИ
NBC: слова Байдена о готовности защитить Тайвань касались поставок оружия для самообороны
ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости.
Заявление Джо Байдена о готовности защитить Тайвань подразумевало поставки вооружений для самообороны острова, сообщает NBC
со ссылкой на источник в Белом доме.
"Он подтвердил нашу "политику одного Китая" и приверженность миру и стабильности по обеим берегам Тайваньского пролива. Он также подтвердил наши обязательства, зафиксированные в законе "Об отношениях с Тайванем", — передает его слова телеканал.
Накануне во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой
американский лидер отметил готовность Вашингтона к военному участию в защите Тайваня
"на случай вторжения".
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, в свою очередь, заявил, что Пекин выражает "недовольство и решительный протест в связи с заявлениями США". Он подчеркнул, что страна предпримет "решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности".
На прошлой неделе глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в беседе с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном обратил внимание, что в последнее время Вашингтон допустил несколько "неверных действий и заявлений", вмешиваясь во внутренние дела Китая.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.