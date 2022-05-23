Рейтинг@Mail.ru
"Приезжайте, посмотрим": китайцы пригрозили Байдену после слов о Тайване - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/bayden-1790150589.html
"Приезжайте, посмотрим": китайцы пригрозили Байдену после слов о Тайване
"Приезжайте, посмотрим": китайцы пригрозили Байдену после слов о Тайване - РИА Новости, 23.05.2022
"Приезжайте, посмотрим": китайцы пригрозили Байдену после слов о Тайване
Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали Джо Байдена после слов о Тайване во время совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:34
2022-05-23T16:58
в мире
ян цзечи
джейк салливан
тайвань
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790083124_59:0:3071:1694_1920x0_80_0_0_d0361a745b23f41a9fe80d25f9b3445f.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали Джо Байдена после слов о Тайване во время совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио.Среди прочего американский лидер утвердительно ответил на вопрос журналистки о том, готов ли Вашингтон к военному участию в защите острова "на случай вторжения".Многие пользователи сочли заявление главы Белого дома безответственным и призвали не лезть не в свое дело."Пожалуйста, приезжайте, чтобы вмешаться, посмотрим, сколько призраков отправится обратно в Америку!" — написал другой комментатор."США полны решимости бороться с Китаем, поэтому втянули Японию, чтобы победить любой ценой. Жаль, что Токио суждено быть рабом и пушечным мясом, а он даже не подозревает об этом", — подчеркнул еще один пользователь."Предлагаю параллельно решить японский вопрос — наследие Второй мировой войны, иначе в Восточной Азии никогда не будет мира", — выразил мнение Voner."Что за дешевые запугивания? Вопрос в том, что, если мы начнем претворять в жизнь задуманное, сможете ли вы реализовать свою угрозу?" — спросил dalianren."Предлагаю американским военным задуматься, почему сухопутные войска так и не решились перейти 17-ю параллель во Вьетнаме. Думаю, в глубине души они знают ответ на этот вопрос", — предположил Фэй Фэй."США дошли до стадии силовых угроз Китаю? Видимо, совести совсем не осталось", — подытожили читатели.Ранее в понедельник МИД КНР призвал США соблюдать "принцип одного Китая" и три китайско-американских совместных коммюнике, а также выразил решительный протест в связи с заявлениями Байдена о Тайване.Тайваньский вопросОфициальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220523/ssha-1790141464.html
https://ria.ru/20220507/oruzhie-1787451443.html
https://ria.ru/20220517/konets-1788922260.html
https://ria.ru/20220502/pentagon-1786595320.html
тайвань
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790083124_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_722eb60498594713e7bddfb456ce777b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ян цзечи, джейк салливан, тайвань, китай, сша
13:34 23.05.2022 (обновлено: 16:58 23.05.2022)
 
"Приезжайте, посмотрим": китайцы пригрозили Байдену после слов о Тайване

Читатели "Гуаньча" пригрозили США после слов Байдена о готовности защищать Тайвань

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио
Президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали Джо Байдена после слов о Тайване во время совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио.
Среди прочего американский лидер утвердительно ответил на вопрос журналистки о том, готов ли Вашингтон к военному участию в защите острова "на случай вторжения".
Капитолий - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 13:06
В Китае раскрыли, как желание США обогатиться принесло проблемы всему миру
Многие пользователи сочли заявление главы Белого дома безответственным и призвали не лезть не в свое дело.

"Позвольте мне напомнить США, что гражданская война между Гоминьданом (консервативная политическая партия Китайской Республики. — Прим. ред.) на Тайване и Коммунистической партией на материке так и не закончилась и никогда не было соглашения о перемирии", — отметил один из читателей.

"Пожалуйста, приезжайте, чтобы вмешаться, посмотрим, сколько призраков отправится обратно в Америку!" — написал другой комментатор.
"США полны решимости бороться с Китаем, поэтому втянули Японию, чтобы победить любой ценой. Жаль, что Токио суждено быть рабом и пушечным мясом, а он даже не подозревает об этом", — подчеркнул еще один пользователь.
Истребители F-16 ВВС Тайваня - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 23:46
СМИ узнали, что США заставляют Тайвань покупать оружие для защиты от Китая
"Предлагаю параллельно решить японский вопрос — наследие Второй мировой войны, иначе в Восточной Азии никогда не будет мира", — выразил мнение Voner.

"Тихий океан велик и достаточно глубок, чтобы потопить все военные корабли Америки", — обратил внимание Цубаса.

"Что за дешевые запугивания? Вопрос в том, что, если мы начнем претворять в жизнь задуманное, сможете ли вы реализовать свою угрозу?" — спросил dalianren.
"Предлагаю американским военным задуматься, почему сухопутные войска так и не решились перейти 17-ю параллель во Вьетнаме. Думаю, в глубине души они знают ответ на этот вопрос", — предположил Фэй Фэй.
Здание сената США - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 03:13
В Китае предрекли конец господства США и Запада из-за России
"США дошли до стадии силовых угроз Китаю? Видимо, совести совсем не осталось", — подытожили читатели.
Ранее в понедельник МИД КНР призвал США соблюдать "принцип одного Китая" и три китайско-американских совместных коммюнике, а также выразил решительный протест в связи с заявлениями Байдена о Тайване.

Тайваньский вопрос

Официальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 23:16
Пентагон назвал ситуации на Украине и Тайване абсолютно разными сценариями
 
В миреЯн ЦзечиДжейк СалливанТайваньКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала