https://ria.ru/20220523/bayden-1790150589.html

"Приезжайте, посмотрим": китайцы пригрозили Байдену после слов о Тайване

"Приезжайте, посмотрим": китайцы пригрозили Байдену после слов о Тайване - РИА Новости, 23.05.2022

"Приезжайте, посмотрим": китайцы пригрозили Байдену после слов о Тайване

Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали Джо Байдена после слов о Тайване во время совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:34

2022-05-23T13:34

2022-05-23T16:58

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ян цзечи

джейк салливан

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали Джо Байдена после слов о Тайване во время совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио.Среди прочего американский лидер утвердительно ответил на вопрос журналистки о том, готов ли Вашингтон к военному участию в защите острова "на случай вторжения".Многие пользователи сочли заявление главы Белого дома безответственным и призвали не лезть не в свое дело."Пожалуйста, приезжайте, чтобы вмешаться, посмотрим, сколько призраков отправится обратно в Америку!" — написал другой комментатор."США полны решимости бороться с Китаем, поэтому втянули Японию, чтобы победить любой ценой. Жаль, что Токио суждено быть рабом и пушечным мясом, а он даже не подозревает об этом", — подчеркнул еще один пользователь."Предлагаю параллельно решить японский вопрос — наследие Второй мировой войны, иначе в Восточной Азии никогда не будет мира", — выразил мнение Voner."Что за дешевые запугивания? Вопрос в том, что, если мы начнем претворять в жизнь задуманное, сможете ли вы реализовать свою угрозу?" — спросил dalianren."Предлагаю американским военным задуматься, почему сухопутные войска так и не решились перейти 17-ю параллель во Вьетнаме. Думаю, в глубине души они знают ответ на этот вопрос", — предположил Фэй Фэй."США дошли до стадии силовых угроз Китаю? Видимо, совести совсем не осталось", — подытожили читатели.Ранее в понедельник МИД КНР призвал США соблюдать "принцип одного Китая" и три китайско-американских совместных коммюнике, а также выразил решительный протест в связи с заявлениями Байдена о Тайване.Тайваньский вопросОфициальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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тайвань

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, ян цзечи, джейк салливан, тайвань, китай, сша