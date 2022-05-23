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Байден объявил о запуске новой региональной экономической инициативы в АТР - РИА Новости, 23.05.2022
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Байден объявил о запуске новой региональной экономической инициативы в АТР
Байден объявил о запуске новой региональной экономической инициативы в АТР - РИА Новости, 23.05.2022
Байден объявил о запуске новой региональной экономической инициативы в АТР
Президент США Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой объявил о запуске новой региональной экономической... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T08:40
2022-05-23T09:03
в мире
сша
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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой объявил о запуске новой региональной экономической инициативы - Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF)."Мы запускаем IPEF, который нацелен на совместную работу с нашими партнерами в индо-тихоокеанском регионе с целью обеспечения конкуретноспособности в XXI веке", - подчеркнул президент США.В Вашингтоне видят IPEF как новую экономическую договоренность XXI века, моделью для решения современных задач: от установления правил цифровой экономики до обеспечения устойчивых цепочек поставок.Новую инициативу США называют попыткой заменить существующее Транстихоокеанское партнерство, из которого Америка вышла при президенте Дональде Трампе. При новой администрации США Япония возобновила попытки вернуть Америку в ТТП, но в связи с созданием новой структуры уже объявила о своем намерении тесно сотрудничать "с США для создания экономического порядка, благоприятного для региона и включающего в себя Америку".
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в мире, сша, джо байден
08:40 23.05.2022 (обновлено: 09:03 23.05.2022)
 
Байден объявил о запуске новой региональной экономической инициативы в АТР

Президент США Байден объявил о запуске Индо-Тихоокеанской экономической структуры

© AP Photo / Susan WalshПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой объявил о запуске новой региональной экономической инициативы - Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF).
"Мы запускаем IPEF, который нацелен на совместную работу с нашими партнерами в индо-тихоокеанском регионе с целью обеспечения конкуретноспособности в XXI веке", - подчеркнул президент США.
В Вашингтоне видят IPEF как новую экономическую договоренность XXI века, моделью для решения современных задач: от установления правил цифровой экономики до обеспечения устойчивых цепочек поставок.
Новую инициативу США называют попыткой заменить существующее Транстихоокеанское партнерство, из которого Америка вышла при президенте Дональде Трампе. При новой администрации США Япония возобновила попытки вернуть Америку в ТТП, но в связи с созданием новой структуры уже объявила о своем намерении тесно сотрудничать "с США для создания экономического порядка, благоприятного для региона и включающего в себя Америку".
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 18:35
Минэкономразвития: демарши на встречах АТЭС не решают проблемы в АТР
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
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