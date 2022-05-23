https://ria.ru/20220523/bayden-1790076081.html

Байден объявил о запуске новой региональной экономической инициативы в АТР

Байден объявил о запуске новой региональной экономической инициативы в АТР - РИА Новости, 23.05.2022

Байден объявил о запуске новой региональной экономической инициативы в АТР

Президент США Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой объявил о запуске новой региональной экономической... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T08:40

2022-05-23T08:40

2022-05-23T09:03

в мире

сша

джо байден

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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой объявил о запуске новой региональной экономической инициативы - Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF)."Мы запускаем IPEF, который нацелен на совместную работу с нашими партнерами в индо-тихоокеанском регионе с целью обеспечения конкуретноспособности в XXI веке", - подчеркнул президент США.В Вашингтоне видят IPEF как новую экономическую договоренность XXI века, моделью для решения современных задач: от установления правил цифровой экономики до обеспечения устойчивых цепочек поставок.Новую инициативу США называют попыткой заменить существующее Транстихоокеанское партнерство, из которого Америка вышла при президенте Дональде Трампе. При новой администрации США Япония возобновила попытки вернуть Америку в ТТП, но в связи с созданием новой структуры уже объявила о своем намерении тесно сотрудничать "с США для создания экономического порядка, благоприятного для региона и включающего в себя Америку".

https://ria.ru/20220521/ates-1789930522.html

сша

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, джо байден