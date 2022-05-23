11:52 23.05.2022 (обновлено: 12:07 23.05.2022)
В МИД допустили возможность переговоров по обмену пленных с "Азовстали"
Замглавы МИД Руденко допустил возможность переговоров по обмену пленных с "Азовстали"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТерритория разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Территория разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко допустил возможность того, что с Украиной обсуждается обмен пленных с "Азовстали".
"Это не в моей компетенции, но, наверное, это обсуждается где-то",- сказал Руденко журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли сейчас возможность обмена российских пленных на украинских с "Азовстали". "Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу",- сказал он в ответ на уточняющий вопрос, допускает ли он возможность обсуждения этой темы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.