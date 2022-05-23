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"АвтоВАЗ" будет разрабатывать продукцию, используя российские компетенции - РИА Новости, 23.05.2022
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"АвтоВАЗ" будет разрабатывать продукцию, используя российские компетенции
"АвтоВАЗ" будет разрабатывать продукцию, используя российские компетенции - РИА Новости, 23.05.2022
"АвтоВАЗ" будет разрабатывать продукцию, используя российские компетенции
"АвтоВАЗ" будет разрабатывать новые продукты с использованием отечественных инжиниринговых компетенций и максимальным привлечением российских поставщиков... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:17
2022-05-23T13:52
экономика
максим соколов
авто
санкт-петербург
автоваз
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
lada vesta
renault logan
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "АвтоВАЗ" будет разрабатывать новые продукты с использованием отечественных инжиниринговых компетенций и максимальным привлечением российских поставщиков автокомпонентов, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."В ближайшее время "АвтоВАЗу" предстоит большая и сложная работа. Новые продукты должны будут разрабатываться на российских платформах, с использованием российских инжиниринговых компетенций и максимальным привлечением российских поставщиков компонентов - это принципиальное решение", - сказал Мантуров, слова которого передает пресс-служба министерства.На прошлой неделе состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. В частности, доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ": это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет. При этом инвестиции "НАМИ", если таковые будут, учтут в дальнейшей стоимости доли, "никаких подарков здесь не будет", подчеркивал Мантуров.Новым гендиректором "АвтоВАЗа" с 23 мая назначен экс-министр транспорта Максим Соколов, до последнего времени занимавший пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, такое решение единогласно принял совет директоров компании."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. По данным ассоциации, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.
https://ria.ru/20220513/avtovaz-1788319247.html
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экономика, максим соколов, авто, санкт-петербург, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", lada vesta, renault logan, тольятти
13:17 23.05.2022 (обновлено: 13:52 23.05.2022)
 
"АвтоВАЗ" будет разрабатывать продукцию, используя российские компетенции

Мантуров: "АвтоВАЗ" будет разрабатывать новые продукты, используя российские компетенции

© РИА Новости / Пресс-служба"GM-AвтоВАЗ" / Перейти в фотобанкПроизводство "АвтоВАЗ"
Производство АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба"GM-AвтоВАЗ"
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Производство "АвтоВАЗ". Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "АвтоВАЗ" будет разрабатывать новые продукты с использованием отечественных инжиниринговых компетенций и максимальным привлечением российских поставщиков автокомпонентов, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"В ближайшее время "АвтоВАЗу" предстоит большая и сложная работа. Новые продукты должны будут разрабатываться на российских платформах, с использованием российских инжиниринговых компетенций и максимальным привлечением российских поставщиков компонентов - это принципиальное решение", - сказал Мантуров, слова которого передает пресс-служба министерства.
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На прошлой неделе состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. В частности, доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ": это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет. При этом инвестиции "НАМИ", если таковые будут, учтут в дальнейшей стоимости доли, "никаких подарков здесь не будет", подчеркивал Мантуров.
Новым гендиректором "АвтоВАЗа" с 23 мая назначен экс-министр транспорта Максим Соколов, до последнего времени занимавший пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, такое решение единогласно принял совет директоров компании.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. По данным ассоциации, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.
Максим Соколов - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 13:04
Экс-министра транспорта Соколова назначили гендиректором "АвтоВАЗа"
 
ЭкономикаМаксим СоколовАвтоСанкт-ПетербургАвтоВАЗНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Lada VestaRenault LoganТольятти
 
 
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