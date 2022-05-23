https://ria.ru/20220523/avtovaz-1790145659.html

"АвтоВАЗ" будет разрабатывать продукцию, используя российские компетенции

"АвтоВАЗ" будет разрабатывать продукцию, используя российские компетенции - РИА Новости, 23.05.2022

"АвтоВАЗ" будет разрабатывать продукцию, используя российские компетенции

"АвтоВАЗ" будет разрабатывать новые продукты с использованием отечественных инжиниринговых компетенций и максимальным привлечением российских поставщиков... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:17

2022-05-23T13:17

2022-05-23T13:52

экономика

максим соколов

авто

санкт-петербург

автоваз

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

lada vesta

renault logan

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "АвтоВАЗ" будет разрабатывать новые продукты с использованием отечественных инжиниринговых компетенций и максимальным привлечением российских поставщиков автокомпонентов, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."В ближайшее время "АвтоВАЗу" предстоит большая и сложная работа. Новые продукты должны будут разрабатываться на российских платформах, с использованием российских инжиниринговых компетенций и максимальным привлечением российских поставщиков компонентов - это принципиальное решение", - сказал Мантуров, слова которого передает пресс-служба министерства.На прошлой неделе состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. В частности, доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ": это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет. При этом инвестиции "НАМИ", если таковые будут, учтут в дальнейшей стоимости доли, "никаких подарков здесь не будет", подчеркивал Мантуров.Новым гендиректором "АвтоВАЗа" с 23 мая назначен экс-министр транспорта Максим Соколов, до последнего времени занимавший пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, такое решение единогласно принял совет директоров компании."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. По данным ассоциации, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.

https://ria.ru/20220513/avtovaz-1788319247.html

https://ria.ru/20220523/avtovaz-1790140458.html

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экономика, максим соколов, авто, санкт-петербург, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", lada vesta, renault logan, тольятти