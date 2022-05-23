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СМИ Аргентины молчат о поставках Западом оружия Киеву, заявил посол России - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/argentina-1790283163.html
СМИ Аргентины молчат о поставках Западом оружия Киеву, заявил посол России
СМИ Аргентины молчат о поставках Западом оружия Киеву, заявил посол России - РИА Новости, 23.05.2022
СМИ Аргентины молчат о поставках Западом оружия Киеву, заявил посол России
Крупные аргентинские СМИ отказались разместить информацию посольства РФ по поставкам оружия на Украину, говорится в заявлении посла России Дмитрий Феоктистова. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T23:10
2022-05-23T23:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
аргентина
дмитрий феоктистов
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 мая – РИА Новости. Крупные аргентинские СМИ отказались разместить информацию посольства РФ по поставкам оружия на Украину, говорится в заявлении посла России Дмитрий Феоктистова."В последнее время мировые СМИ, включая аргентинские, много пишут о ситуации на Украине, однако зачастую обходят молчанием вопрос о масштабных поставках США и другими западниками в эту страну современных вооружений. Посольством России была подготовлена соответствующая развернутая информация с целью ее последующего распространения в СМИ. Однако крупные издания, в которые мы обратились, отказались разместить данный материал на своих страницах", - отмечается в заявлении, распространенном российской дипмиссией."С самого начала украинского кризиса в 2014 году США и их союзники сделали опасный и преступный выбор. Вместо того, чтобы побуждать пришедший к власти в результате госпереворота киевский режим строго выполнять Минские соглашения, они решили всеми возможными способами настраивать его против России, одновременно накачивая современным вооружением. Именно с использованием этого оружия на протяжении долгих восьми лет совершались акты геноцида против мирного населения Донецка и Луганска. Документальные доказательства преступлений украинских националистов были переданы нами зарубежным партнерам, включая Аргентину", - говорит Феоктистов.Уже с 2014 года США активно направляли на Украину системы по противодействию минометному огню и военные транспортные средства. С 2018 года объем поставок возрос. После начала Россией специальной военной операции по защите Донбасса в феврале Киев стал принимать западное оружие, амуницию и военную технику практически ежедневно, отмечает посол."За мир и политическое урегулирование на Украине коллективный Запад выступает лишь на словах. На деле – беспрестанно подливает масла в огонь пожарища, устроенного киевскими властями. Налицо беспринципность, лицемерие и аморальность политиков, истинная цель которых заключается в затягивании прокси-войны руками украинцев против нашей страны. Только в западных столицах забыли, что Россия не проигрывает", - подчеркнул Феоктистов.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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в мире, россия, украина, сша, аргентина, дмитрий феоктистов
23:10 23.05.2022
 
СМИ Аргентины молчат о поставках Западом оружия Киеву, заявил посол России

Посол России Феоктистов: СМИ Аргентины замалчивают вопрос поставок Западом оружия Киеву

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 мая – РИА Новости. Крупные аргентинские СМИ отказались разместить информацию посольства РФ по поставкам оружия на Украину, говорится в заявлении посла России Дмитрий Феоктистова.
"В последнее время мировые СМИ, включая аргентинские, много пишут о ситуации на Украине, однако зачастую обходят молчанием вопрос о масштабных поставках США и другими западниками в эту страну современных вооружений. Посольством России была подготовлена соответствующая развернутая информация с целью ее последующего распространения в СМИ. Однако крупные издания, в которые мы обратились, отказались разместить данный материал на своих страницах", - отмечается в заявлении, распространенном российской дипмиссией.
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"С самого начала украинского кризиса в 2014 году США и их союзники сделали опасный и преступный выбор. Вместо того, чтобы побуждать пришедший к власти в результате госпереворота киевский режим строго выполнять Минские соглашения, они решили всеми возможными способами настраивать его против России, одновременно накачивая современным вооружением. Именно с использованием этого оружия на протяжении долгих восьми лет совершались акты геноцида против мирного населения Донецка и Луганска. Документальные доказательства преступлений украинских националистов были переданы нами зарубежным партнерам, включая Аргентину", - говорит Феоктистов.
Уже с 2014 года США активно направляли на Украину системы по противодействию минометному огню и военные транспортные средства. С 2018 года объем поставок возрос. После начала Россией специальной военной операции по защите Донбасса в феврале Киев стал принимать западное оружие, амуницию и военную технику практически ежедневно, отмечает посол.
"За мир и политическое урегулирование на Украине коллективный Запад выступает лишь на словах. На деле – беспрестанно подливает масла в огонь пожарища, устроенного киевскими властями. Налицо беспринципность, лицемерие и аморальность политиков, истинная цель которых заключается в затягивании прокси-войны руками украинцев против нашей страны. Только в западных столицах забыли, что Россия не проигрывает", - подчеркнул Феоктистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШААргентинаДмитрий Феоктистов
 
 
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