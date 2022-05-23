https://ria.ru/20220523/argentina-1790066090.html

В Аргентине заявили о возможном случае заражения оспой обезьян

В Аргентине заявили о возможном случае заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022

В Аргентине заявили о возможном случае заражения оспой обезьян

Минздрав Аргентины подозревает оспу обезьян у одного из жителей провинции Буэнос-Айрес, сообщило министерство. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T03:34

2022-05-23T03:34

2022-05-23T03:41

в мире

оспа обезьян

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 мая - РИА Новости. Минздрав Аргентины подозревает оспу обезьян у одного из жителей провинции Буэнос-Айрес, сообщило министерство."Житель провинции Буэнос-Айрес обратился за медицинской помощью в (столице страны) Буэнос-Айресе с симптомами, сопоставимыми с оспой обезьян: пустулами в различных частях тела и высокой температурой", - говорится в сообщении.В целом состояние пациента хорошее, он проходит лечение. Известно, что больной побывал в Испании.У пациента взяли анализы, в настоящее время они изучаются.

https://ria.ru/20220522/ospa-1790036089.html

аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, оспа обезьян, аргентина