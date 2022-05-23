https://ria.ru/20220523/anapa-1790215327.html

В Анапе начали готовиться к наплыву автотуристов

В Анапе начали готовиться к наплыву автотуристов - РИА Новости, 23.05.2022

В Анапе начали готовиться к наплыву автотуристов

Власти Анапы начали готовиться к наплыву туристов на машинах летом из-за временного закрытия местного аэропорта, сообщает пресс-служба мэрии города. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T18:05

2022-05-23T18:05

2022-05-23T18:05

туризм

василий швец

анапа

россия

новости - туризм

аэропорт

туризм

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738422446_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cb3b95cd498e27013ece5ab7f6a13f03.jpg

КРАСНОДАР, 23 мая — РИА Новости. Власти Анапы начали готовиться к наплыву туристов на машинах летом из-за временного закрытия местного аэропорта, сообщает пресс-служба мэрии города.Также мэр Василий Швец поставил задачу до конца года обеспечить стабильную альтернативу въезда и выезда из города.Кроме того, основной поток туристов перенаправлен на железнодорожный транспорт. Количество вагонов увеличено вдвое, в расписание включены 19 дополнительных составов в мае и 32 — в июне, уточняют в мэрии.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Временно закрыты 11 воздушных гаваней: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

https://ria.ru/20220518/rosaviatsiya-1789158044.html

анапа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

василий швец, анапа, россия, новости - туризм, аэропорт, туризм, транспорт, турпоток, курорт