https://ria.ru/20220523/anapa-1790215327.html
В Анапе начали готовиться к наплыву автотуристов
В Анапе начали готовиться к наплыву автотуристов - РИА Новости, 23.05.2022
В Анапе начали готовиться к наплыву автотуристов
Власти Анапы начали готовиться к наплыву туристов на машинах летом из-за временного закрытия местного аэропорта, сообщает пресс-служба мэрии города. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:05
2022-05-23T18:05
2022-05-23T18:05
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КРАСНОДАР, 23 мая — РИА Новости. Власти Анапы начали готовиться к наплыву туристов на машинах летом из-за временного закрытия местного аэропорта, сообщает пресс-служба мэрии города.Также мэр Василий Швец поставил задачу до конца года обеспечить стабильную альтернативу въезда и выезда из города.Кроме того, основной поток туристов перенаправлен на железнодорожный транспорт. Количество вагонов увеличено вдвое, в расписание включены 19 дополнительных составов в мае и 32 — в июне, уточняют в мэрии.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Временно закрыты 11 воздушных гаваней: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий швец, анапа, россия, новости - туризм, аэропорт, туризм, транспорт, турпоток, курорт
В Анапе начали готовиться к наплыву автотуристов
Власти Анапы расширяют улицы, готовясь к наплыву автотуристов летом
КРАСНОДАР, 23 мая — РИА Новости. Власти Анапы начали готовиться к наплыву туристов на машинах летом из-за временного закрытия местного аэропорта, сообщает пресс-служба мэрии города.
"Для разгрузки дорог и повышения их пропускной способности в преддверии курортного сезона предпринят ряд мер. Организовано одностороннее движение в районе "Красной Площади", расширен еще один участок улицы Ленина, выполнен ремонт Пионерского проспекта. Совместно с краевым Минтрансом готовятся проекты организации кругового движения на Супсехском и Анапском шоссе", — поясняют в пресс-службе.
Также мэр Василий Швец поставил задачу до конца года обеспечить стабильную альтернативу въезда и выезда из города.
Кроме того, основной поток туристов перенаправлен на железнодорожный транспорт. Количество вагонов увеличено вдвое, в расписание включены 19 дополнительных составов в мае и 32 — в июне, уточняют в мэрии.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Временно закрыты 11 воздушных гаваней: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.