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СВР: США решили "приглушить" украинскую тему в диалоге с Латинской Америкой - РИА Новости, 23.05.2022
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СВР: США решили "приглушить" украинскую тему в диалоге с Латинской Америкой
СВР: США решили "приглушить" украинскую тему в диалоге с Латинской Америкой - РИА Новости, 23.05.2022
СВР: США решили "приглушить" украинскую тему в диалоге с Латинской Америкой
США решили временно "приглушить" украинскую тему в диалоге с латиноамериканцами, заявила Служба внешней разведки РФ. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:05
2022-05-23T13:05
в мире
сша
россия
латинская америка
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. США решили временно "приглушить" украинскую тему в диалоге с латиноамериканцами, заявила Служба внешней разведки РФ."Администрация Байдена оказалась перед сложным выбором: добиваться консолидации стран Латинской Америки под эгидой США или продолжать продавливать на региональном уровне антироссийскую повестку. Пока в "вашингтонском обкоме" возобладал здравый смысл – принято решение временно "приглушить" украинскую тему в диалоге с латиноамериканцами ради создания условий для успешного проведения предстоящего "Саммита Америк", - говорится в заявлении.Вашингтон в очередной раз стал заложником собственной русофобии, подчеркивает СВР."Попытки навязывать латиноамериканцам линию Запада по Украине привели к обратному эффекту. Вместо того чтобы изолировать Россию в Латинской Америке, США и их союзники по украинской тематике сами оказались в изоляции", - отмечается в заявлении.
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в мире, сша, россия, латинская америка, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина
13:05 23.05.2022
 
СВР: США решили "приглушить" украинскую тему в диалоге с Латинской Америкой

СВР: США решили временно "приглушить" тему Украины в диалоге с латиноамериканцами

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. США решили временно "приглушить" украинскую тему в диалоге с латиноамериканцами, заявила Служба внешней разведки РФ.
"Администрация Байдена оказалась перед сложным выбором: добиваться консолидации стран Латинской Америки под эгидой США или продолжать продавливать на региональном уровне антироссийскую повестку. Пока в "вашингтонском обкоме" возобладал здравый смысл – принято решение временно "приглушить" украинскую тему в диалоге с латиноамериканцами ради создания условий для успешного проведения предстоящего "Саммита Америк", - говорится в заявлении.
Вашингтон в очередной раз стал заложником собственной русофобии, подчеркивает СВР.
"Попытки навязывать латиноамериканцам линию Запада по Украине привели к обратному эффекту. Вместо того чтобы изолировать Россию в Латинской Америке, США и их союзники по украинской тематике сами оказались в изоляции", - отмечается в заявлении.
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