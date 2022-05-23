https://ria.ru/20220523/amerika-1790140905.html
СВР: США решили "приглушить" украинскую тему в диалоге с Латинской Америкой
СВР: США решили "приглушить" украинскую тему в диалоге с Латинской Америкой - РИА Новости, 23.05.2022
СВР: США решили "приглушить" украинскую тему в диалоге с Латинской Америкой
США решили временно "приглушить" украинскую тему в диалоге с латиноамериканцами, заявила Служба внешней разведки РФ. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:05
2022-05-23T13:05
2022-05-23T13:05
в мире
сша
россия
латинская америка
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. США решили временно "приглушить" украинскую тему в диалоге с латиноамериканцами, заявила Служба внешней разведки РФ."Администрация Байдена оказалась перед сложным выбором: добиваться консолидации стран Латинской Америки под эгидой США или продолжать продавливать на региональном уровне антироссийскую повестку. Пока в "вашингтонском обкоме" возобладал здравый смысл – принято решение временно "приглушить" украинскую тему в диалоге с латиноамериканцами ради создания условий для успешного проведения предстоящего "Саммита Америк", - говорится в заявлении.Вашингтон в очередной раз стал заложником собственной русофобии, подчеркивает СВР."Попытки навязывать латиноамериканцам линию Запада по Украине привели к обратному эффекту. Вместо того чтобы изолировать Россию в Латинской Америке, США и их союзники по украинской тематике сами оказались в изоляции", - отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20220523/amerika-1790139339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, латинская америка, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина
СВР: США решили "приглушить" украинскую тему в диалоге с Латинской Америкой
СВР: США решили временно "приглушить" тему Украины в диалоге с латиноамериканцами