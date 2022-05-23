https://ria.ru/20220523/amerika-1790140905.html

СВР: США решили "приглушить" украинскую тему в диалоге с Латинской Америкой

СВР: США решили "приглушить" украинскую тему в диалоге с Латинской Америкой - РИА Новости, 23.05.2022

СВР: США решили "приглушить" украинскую тему в диалоге с Латинской Америкой

США решили временно "приглушить" украинскую тему в диалоге с латиноамериканцами, заявила Служба внешней разведки РФ. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:05

2022-05-23T13:05

2022-05-23T13:05

в мире

сша

россия

латинская америка

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

украина

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. США решили временно "приглушить" украинскую тему в диалоге с латиноамериканцами, заявила Служба внешней разведки РФ."Администрация Байдена оказалась перед сложным выбором: добиваться консолидации стран Латинской Америки под эгидой США или продолжать продавливать на региональном уровне антироссийскую повестку. Пока в "вашингтонском обкоме" возобладал здравый смысл – принято решение временно "приглушить" украинскую тему в диалоге с латиноамериканцами ради создания условий для успешного проведения предстоящего "Саммита Америк", - говорится в заявлении.Вашингтон в очередной раз стал заложником собственной русофобии, подчеркивает СВР."Попытки навязывать латиноамериканцам линию Запада по Украине привели к обратному эффекту. Вместо того чтобы изолировать Россию в Латинской Америке, США и их союзники по украинской тематике сами оказались в изоляции", - отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20220523/amerika-1790139339.html

сша

россия

латинская америка

украина

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Дарья Буймова

в мире, сша, россия, латинская америка, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина