https://ria.ru/20220523/amerika-1790139339.html
"Саммит Америк" оказался под угрозой срыва из-за Украины, заявили в СВР
"Саммит Америк" оказался под угрозой срыва из-за Украины, заявили в СВР - РИА Новости, 23.05.2022
"Саммит Америк" оказался под угрозой срыва из-за Украины, заявили в СВР
Возникла реальная угроза срыва "Саммита Америк" из-за несогласия ряда стран сфокусировать работу форума на украинской тематике, говорится в заявлении Службы... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:01
2022-05-23T13:01
2022-05-23T13:01
в мире
сергей нарышкин
украина
сша
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
государственный департамент сша
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Возникла реальная угроза срыва "Саммита Америк" из-за несогласия ряда стран сфокусировать работу форума на украинской тематике, говорится в заявлении Службы внешней разведки (СВР)."Уже возникла реальная угроза срыва "Саммита Америк" в городе Лос-Анджелесе (США) 6-10 июня. Мехико, Буэнос-Айрес и Ла-Пас не устраивает стремление Вашингтона сфокусировать работу этого форума на украинской тематике и не приглашать на встречу важнейших региональных игроков – Гавану, Каракас и Манагуа – из-за их "пророссийской позиции" по ситуации вокруг Украины", - заявляет СВР.Как говорится в заявлении, многие латиноамериканские лидеры готовы отказаться от личного участия в предстоящем мероприятии, если на нем не будет их коллег с Кубы, а также из Венесуэлы и Никарагуа.Как заявил Директор СВР России Сергей Нарышкин, по поступающим в сведениям, большинство государств Латинской Америки демонстрируют нежелание безоговорочно подчиняться требованиям администрации Байдена осудить специальную военную операцию России на Украине и присоединиться к антироссийским санкциям Запада."Даже в Госдепартаменте США признают, что латиноамериканские лидеры в рамках двусторонних контактов стремятся избегать обсуждения этой тематики, ссылаясь на приоритетное значение внутренних и региональных проблем", - говорится в заявлении СВР.
https://ria.ru/20220519/nikaragua-1789378576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей нарышкин, украина, сша, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), государственный департамент сша
"Саммит Америк" оказался под угрозой срыва из-за Украины, заявили в СВР
В СВР заявили, что возникла реальная угроза срыва "Саммита Америк" из-за украинской темы