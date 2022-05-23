https://ria.ru/20220523/amerika-1790139339.html

"Саммит Америк" оказался под угрозой срыва из-за Украины, заявили в СВР

"Саммит Америк" оказался под угрозой срыва из-за Украины, заявили в СВР - РИА Новости, 23.05.2022

"Саммит Америк" оказался под угрозой срыва из-за Украины, заявили в СВР

Возникла реальная угроза срыва "Саммита Америк" из-за несогласия ряда стран сфокусировать работу форума на украинской тематике, говорится в заявлении Службы... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:01

2022-05-23T13:01

2022-05-23T13:01

в мире

сергей нарышкин

украина

сша

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

государственный департамент сша

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Возникла реальная угроза срыва "Саммита Америк" из-за несогласия ряда стран сфокусировать работу форума на украинской тематике, говорится в заявлении Службы внешней разведки (СВР)."Уже возникла реальная угроза срыва "Саммита Америк" в городе Лос-Анджелесе (США) 6-10 июня. Мехико, Буэнос-Айрес и Ла-Пас не устраивает стремление Вашингтона сфокусировать работу этого форума на украинской тематике и не приглашать на встречу важнейших региональных игроков – Гавану, Каракас и Манагуа – из-за их "пророссийской позиции" по ситуации вокруг Украины", - заявляет СВР.Как говорится в заявлении, многие латиноамериканские лидеры готовы отказаться от личного участия в предстоящем мероприятии, если на нем не будет их коллег с Кубы, а также из Венесуэлы и Никарагуа.Как заявил Директор СВР России Сергей Нарышкин, по поступающим в сведениям, большинство государств Латинской Америки демонстрируют нежелание безоговорочно подчиняться требованиям администрации Байдена осудить специальную военную операцию России на Украине и присоединиться к антироссийским санкциям Запада."Даже в Госдепартаменте США признают, что латиноамериканские лидеры в рамках двусторонних контактов стремятся избегать обсуждения этой тематики, ссылаясь на приоритетное значение внутренних и региональных проблем", - говорится в заявлении СВР.

https://ria.ru/20220519/nikaragua-1789378576.html

https://ria.ru/20220519/svyazi-1789370583.html

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сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей нарышкин, украина, сша, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), государственный департамент сша