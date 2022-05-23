https://ria.ru/20220523/amd-1790115443.html
Представлено следующее поколение процессоров AMD Ryzen
Представлено следующее поколение процессоров AMD Ryzen - РИА Новости, 23.05.2022
Представлено следующее поколение процессоров AMD Ryzen
Компания AMD на выставке Computex 2022 анонсировала линейку компьютерных процессоров линейки Ryzen 7000. Одна из моделей продемонстрировала очень высокую... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:42
2022-05-23T11:42
2022-05-23T11:42
наука
технологии
amd, inc.
компьютерные технологии
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Компания AMD на выставке Computex 2022 анонсировала линейку компьютерных процессоров линейки Ryzen 7000. Одна из моделей продемонстрировала очень высокую тактовую частоту.Неназванный чип показал стабильную частоту работы в 5,52 ГГц в игре Ghostwire: Toyko, что является очень высоким показателем для семейства Ryzen. Других подробностей в AMD не раскрыли, пообещав лишь 14-процентную прибавку производительности в однопоточном режиме.Вместе с анонсом Ryzen 7000 были представлены чипсеты AMD 600-й серии и новый Socket AM5 (LGA 1718), который умеет работать с CPU с TDP до 170 Вт. В платформе заявлена поддержка памяти DDR5 и шины PCIe 5.0 для подключения видеокарт.Ожидается, что официальная презентация процессоров Ryzen 7000 и других новинок AMD, состоится осенью 2022-го. В компании традиционно обещают "перегнать Intel".
https://ria.ru/20220324/tekhnologii-1779824118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, amd, inc., компьютерные технологии
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
Компания AMD на выставке Computex 2022 анонсировала линейку компьютерных процессоров линейки Ryzen 7000. Одна из моделей продемонстрировала
очень высокую тактовую частоту.
Неназванный чип показал стабильную частоту работы в 5,52 ГГц в игре Ghostwire: Toyko, что является очень высоким показателем для семейства Ryzen. Других подробностей в AMD не раскрыли, пообещав лишь 14-процентную прибавку производительности в однопоточном режиме.
Вместе с анонсом Ryzen 7000 были представлены чипсеты AMD 600-й серии и новый Socket AM5 (LGA 1718), который умеет работать с CPU с TDP до 170 Вт. В платформе заявлена поддержка памяти DDR5 и шины PCIe 5.0 для подключения видеокарт.
Ожидается, что официальная презентация процессоров Ryzen 7000 и других новинок AMD, состоится осенью 2022-го. В компании традиционно обещают "перегнать Intel".