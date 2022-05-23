Рейтинг@Mail.ru
Представлено следующее поколение процессоров AMD Ryzen - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220523/amd-1790115443.html
Представлено следующее поколение процессоров AMD Ryzen
Представлено следующее поколение процессоров AMD Ryzen - РИА Новости, 23.05.2022
Представлено следующее поколение процессоров AMD Ryzen
Компания AMD на выставке Computex 2022 анонсировала линейку компьютерных процессоров линейки Ryzen 7000. Одна из моделей продемонстрировала очень высокую... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:42
2022-05-23T11:42
наука
технологии
amd, inc.
компьютерные технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790115215_2:0:1318:740_1920x0_80_0_0_22072695d6624fc8edb216063b203ebd.png
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Компания AMD на выставке Computex 2022 анонсировала линейку компьютерных процессоров линейки Ryzen 7000. Одна из моделей продемонстрировала очень высокую тактовую частоту.Неназванный чип показал стабильную частоту работы в 5,52 ГГц в игре Ghostwire: Toyko, что является очень высоким показателем для семейства Ryzen. Других подробностей в AMD не раскрыли, пообещав лишь 14-процентную прибавку производительности в однопоточном режиме.Вместе с анонсом Ryzen 7000 были представлены чипсеты AMD 600-й серии и новый Socket AM5 (LGA 1718), который умеет работать с CPU с TDP до 170 Вт. В платформе заявлена поддержка памяти DDR5 и шины PCIe 5.0 для подключения видеокарт.Ожидается, что официальная презентация процессоров Ryzen 7000 и других новинок AMD, состоится осенью 2022-го. В компании традиционно обещают "перегнать Intel".
https://ria.ru/20220324/tekhnologii-1779824118.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Керилл Каримов
Керилл Каримов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790115215_167:0:1154:740_1920x0_80_0_0_ab0d2e96686567adc970a8f17dee7279.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, amd, inc., компьютерные технологии
11:42 23.05.2022
 

Представлено следующее поколение процессоров AMD Ryzen

© AMDAMD Ryzen 7000
AMD Ryzen 7000
© AMD
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Компания AMD на выставке Computex 2022 анонсировала линейку компьютерных процессоров линейки Ryzen 7000. Одна из моделей продемонстрировала очень высокую тактовую частоту.
Неназванный чип показал стабильную частоту работы в 5,52 ГГц в игре Ghostwire: Toyko, что является очень высоким показателем для семейства Ryzen. Других подробностей в AMD не раскрыли, пообещав лишь 14-процентную прибавку производительности в однопоточном режиме.
Вместе с анонсом Ryzen 7000 были представлены чипсеты AMD 600-й серии и новый Socket AM5 (LGA 1718), который умеет работать с CPU с TDP до 170 Вт. В платформе заявлена поддержка памяти DDR5 и шины PCIe 5.0 для подключения видеокарт.
Ожидается, что официальная презентация процессоров Ryzen 7000 и других новинок AMD, состоится осенью 2022-го. В компании традиционно обещают "перегнать Intel".
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 12:12
В Омске создали первый ноутбук на российском процессоре "Байкал-М"
 
НаукаТехнологииAMD, Inc.компьютерные технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала