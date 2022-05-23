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Яровой сев провели в Алтайском крае более чем на 70 процентов
Яровой сев провели в Алтайском крае более чем на 70 процентов - РИА Новости, 23.05.2022
Яровой сев провели в Алтайском крае более чем на 70 процентов
Хозяйства Алтайского края провели яровой сев на 71% запланированных площадей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:38
2022-05-23T14:38
2022-05-23T14:40
алтайский край
экономика
алтайский край
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БАРНАУЛ, 23 мая - РИА Новости. Хозяйства Алтайского края провели яровой сев на 71% запланированных площадей, сообщает пресс-служба регионального правительства."По данным на 23 мая, сельхозтоваропроизводители региона выполнили яровой сев на 3 млн 360 тыс. гектаров, что составляет 71% от намеченного. В том числе зерновые и зернобобовые культуры размещены на 1 млн 950 тыс. гектаров (63%). В разрезе зерновых и зернобобовых – закончен сев гороха, пшеница уже занимает 68% плановых площадей", - говорится в сообщении.Также хозяйства завершают посев подсолнечника, рапса. В ближайшее время закончится посадка картофеля.Как уточнил глава минсельхоза края Сергей Межин, темпы сева превышают уровень прошлого года на 4-6%.
https://ria.ru/20220516/altay-1788811603.html
алтайский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алтайский край