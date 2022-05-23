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Яровой сев провели в Алтайском крае более чем на 70 процентов - РИА Новости, 23.05.2022
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Алтайский край
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Яровой сев провели в Алтайском крае более чем на 70 процентов
Яровой сев провели в Алтайском крае более чем на 70 процентов - РИА Новости, 23.05.2022
Яровой сев провели в Алтайском крае более чем на 70 процентов
Хозяйства Алтайского края провели яровой сев на 71% запланированных площадей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:38
2022-05-23T14:40
алтайский край
экономика
алтайский край
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БАРНАУЛ, 23 мая - РИА Новости. Хозяйства Алтайского края провели яровой сев на 71% запланированных площадей, сообщает пресс-служба регионального правительства."По данным на 23 мая, сельхозтоваропроизводители региона выполнили яровой сев на 3 млн 360 тыс. гектаров, что составляет 71% от намеченного. В том числе зерновые и зернобобовые культуры размещены на 1 млн 950 тыс. гектаров (63%). В разрезе зерновых и зернобобовых – закончен сев гороха, пшеница уже занимает 68% плановых площадей", - говорится в сообщении.Также хозяйства завершают посев подсолнечника, рапса. В ближайшее время закончится посадка картофеля.Как уточнил глава минсельхоза края Сергей Межин, темпы сева превышают уровень прошлого года на 4-6%.
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экономика, алтайский край
14:38 23.05.2022 (обновлено: 14:40 23.05.2022)
 

Яровой сев провели в Алтайском крае более чем на 70 процентов

© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкСев ячменя
Сев ячменя - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Сев ячменя . Архивное фото
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БАРНАУЛ, 23 мая - РИА Новости. Хозяйства Алтайского края провели яровой сев на 71% запланированных площадей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"По данным на 23 мая, сельхозтоваропроизводители региона выполнили яровой сев на 3 млн 360 тыс. гектаров, что составляет 71% от намеченного. В том числе зерновые и зернобобовые культуры размещены на 1 млн 950 тыс. гектаров (63%). В разрезе зерновых и зернобобовых – закончен сев гороха, пшеница уже занимает 68% плановых площадей", - говорится в сообщении.
Также хозяйства завершают посев подсолнечника, рапса. В ближайшее время закончится посадка картофеля.
Как уточнил глава минсельхоза края Сергей Межин, темпы сева превышают уровень прошлого года на 4-6%.

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