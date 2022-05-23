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Российский рынок акций упал по индексу Мосбиржи - РИА Новости, 23.05.2022
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Российский рынок акций упал по индексу Мосбиржи
Российский рынок акций упал по индексу Мосбиржи - РИА Новости, 23.05.2022
Российский рынок акций упал по индексу Мосбиржи
Российский рынок акций в понедельник упал по индексу Мосбиржи, но вырос по РТС на фоне сильного укрепления рубля против доллара, свидетельствуют данные... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T23:18
2022-05-23T23:18
экономика
цены на нефть
александр бахтин (экономист)
московская биржа
brent
татнефть
м.видео
сша
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в понедельник упал по индексу Мосбиржи, но вырос по РТС на фоне сильного укрепления рубля против доллара, свидетельствуют данные Московской биржи.Положительная динамика глобальных рынков оказывала поддержку котировкам российских акций.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии опустился на 3,01%, до 2301,85 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 1,12%, до 1253,69 пункта.Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 2,6 рубля - до 57,63 рубля.Рынок под влиянием сильного рубляРоссийский рынок акций в понедельник демонстрировал понижательную динамику в рублевых ценах. Давление на них исходило от продолжающегося сильного падения доллара против рубля.Ожидание отмены с 1 июня запрета на короткие продажи ценных бумаг на бирже также поддерживало давление на котировки российских акций.Однако мировые фондовые рынки росли в понедельник. Рынок нефти торговался около 110 долларов за баррель сорта Brent. Поддержка приходит от ожиданий роста спроса в связи с предстоящим летним автомобильным сезоном в США.Ценовой индекс Мосбиржи гособлигаций опустился в понедельник на 0,05%.В лидерах падения цены оказались бумаги "Татнефти" (-7,8% префы и -7,1% "обычка"), "М.Видео" (-6,1%), Polymetal (-5,8%), ММК (-5,7%), "Северстали" (-5,5%).Выросли бумаги Qiwi (+5,2%), "Самолета" (+1%), ОГК-2 (+2,3%).ПрогнозыИндекс Мосбиржи продолжает движение к нижней границе краткосрочного диапазона 2370-2505 пунктов, не обращая особого внимания на улучшение настроений за рубежом, где проходит восходящая коррекция, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".Значимых перемен на геополитическом фронте не отмечено, внешний фон умеренно позитивен, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций"."Во вторник индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2275-2405 пунктов", - оценивает он.
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экономика, цены на нефть, александр бахтин (экономист), московская биржа, brent, татнефть, м.видео, сша
23:18 23.05.2022
 
Российский рынок акций упал по индексу Мосбиржи

Российский рынок акций упал по индексу Мосбиржи, но вырос по РТС на укреплении рубля

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМонитор с интерактивными онлайн графиками
Монитор с интерактивными онлайн графиками - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в понедельник упал по индексу Мосбиржи, но вырос по РТС на фоне сильного укрепления рубля против доллара, свидетельствуют данные Московской биржи.
Положительная динамика глобальных рынков оказывала поддержку котировкам российских акций.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии опустился на 3,01%, до 2301,85 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 1,12%, до 1253,69 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 2,6 рубля - до 57,63 рубля.
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 19:36Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 58 рублей

Рынок под влиянием сильного рубля

Российский рынок акций в понедельник демонстрировал понижательную динамику в рублевых ценах. Давление на них исходило от продолжающегося сильного падения доллара против рубля.
Ожидание отмены с 1 июня запрета на короткие продажи ценных бумаг на бирже также поддерживало давление на котировки российских акций.
Однако мировые фондовые рынки росли в понедельник. Рынок нефти торговался около 110 долларов за баррель сорта Brent. Поддержка приходит от ожиданий роста спроса в связи с предстоящим летним автомобильным сезоном в США.
Ценовой индекс Мосбиржи гособлигаций опустился в понедельник на 0,05%.
В лидерах падения цены оказались бумаги "Татнефти" (-7,8% префы и -7,1% "обычка"), "М.Видео" (-6,1%), Polymetal (-5,8%), ММК (-5,7%), "Северстали" (-5,5%).
Выросли бумаги Qiwi (+5,2%), "Самолета" (+1%), ОГК-2 (+2,3%).
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 18:52
СМИ: ЕС не сможет до июня одобрить эмбарго на нефть из России из-за Венгрии

Прогнозы

Индекс Мосбиржи продолжает движение к нижней границе краткосрочного диапазона 2370-2505 пунктов, не обращая особого внимания на улучшение настроений за рубежом, где проходит восходящая коррекция, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Значимых перемен на геополитическом фронте не отмечено, внешний фон умеренно позитивен, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
"Во вторник индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2275-2405 пунктов", - оценивает он.
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
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Мосбиржа может расширить список доступных для торгов валют, пишет РБК
 
ЭкономикаЦены на нефтьАлександр Бахтин (экономист)Московская биржаBrentТатнефтьМ.ВидеоСША
 
 
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