https://ria.ru/20220523/afrika-1789288563.html

"Миллионы кубометров". Сможет ли африканский газ заменить Европе российский

"Миллионы кубометров". Сможет ли африканский газ заменить Европе российский - РИА Новости, 23.05.2022

"Миллионы кубометров". Сможет ли африканский газ заменить Европе российский

В Евросоюзе продолжают бурно обсуждать эмбарго на российскую нефть, которое хотят включить в шестой пакет санкций. Газ не трогают: к такому в ЕС пока не готовы. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T08:00

2022-05-23T08:00

2022-05-23T11:11

экономика

цены на нефть

марио драги

жан-ив ле дриан

сергей лавров

африка

европа

евросоюз

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. В Евросоюзе продолжают бурно обсуждать эмбарго на российскую нефть, которое хотят включить в шестой пакет санкций. Газ не трогают: к такому в ЕС пока не готовы. Но упорно думают, как это сделать. В частности, присматриваются к богатой углеводородами Африке. Способен ли Черный континент помочь Европе с энергоносителями, разбиралось РИА Новости.Марокканский реверсНа ускоренный энергетический переход — полный отказ от всего российского топлива — ЕС в ближайшие пять лет намерен потратить 195 миллиардов евро, сообщает Financial Times. Масла в огонь подливают американцы: они провели переговоры с Катаром о поставках газа в Европу. Однако на форуме стран-экспортеров в Дохе арабы заявили, что не в состоянии обеспечить нужные объемы. Газовые ресурсы Аравийского полуострова огромны, так что в подтексте звучало: не хотят. Беседы на ту же тему Германии с Катаром тоже закончились ничем.Теперь в Европе ломают голову: смогут ли страны Африки, располагающие гигантскими запасами голубого топлива, дать 150-190 миллиардов кубометров в год (столько поступает из России). Ключевое значение здесь у Алжира: национальная нефтегазовая компания Sonatrach — ведущий экспортер.Доказанные запасы в стране — более 4,3 триллиона кубометров. Это второй показатель на Черном континенте и одиннадцатый в мире. В 2021-м добыча выросла на 17% — до 100 миллиардов кубометров.Причем из-за разрыва отношений с Марокко образовался газовый профицит — по оценкам Al Jazeera, порядка 200 миллионов кубометров. Алжир прекратил прокачку по маршруту Магриб — Европа и объявил, что весь поток пойдет напрямую в Испанию по действующему трубопроводу Medgaz.Марокканцы попросили испанцев о реверсе. Тогда Министерство энергетики Алжира пригрозило полным прекращением поставок в Европу. В Мадриде попытались разрядить обстановку, указав, что "газ, приобретаемый у нас марокканской стороной, будет не из Алжира". Подразумевается приобретение СПГ на международных рынках и выгрузка его на регазификационном терминале.В Алжире сделали вид, что поверили: все же не хочется терять рынок сбыта. Кроме того, в апреле состоялись переговоры с Италией и Францией.На всех не хватитИтальянцы добились увеличения поставок с осени 2023-го. Сделку заключат Sonatrach и нефтегазовая группа Eni, сообщил премьер-министр Марио Драги.С французами пока не ясно. Париж до сих пор не получает энергоносители из бывшей колонии. Еще зимой обсуждали строительство нового трубопровода. В апреле глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Алжир и, в частности, отметил: страна "дает около 11% потребляемого Европой газа, в то время как доля России доходит до 47%". Красноречивый намек.Но гендиректор Sonatrach Тауфик Хаккар предупреждает: полностью заменить российское топливо не получится. Правда, добавляет: Алжир ищет новые газовые месторождения и надеется через четыре года удвоить добычу — до 22% европейского импорта.Как считают аналитики, экспорт ограничивают недостаточно развитая инфраструктура и нехватка инвестиций. В Европе это понимают и готовы решать проблемы. Испанский газовый оператор Enagas SA сообщил о намерении расширить Medgaz в сотрудничестве с алжирскими партнерами. Также обсуждаются проекты трубопроводов Galsi и Greenstream из Северной Африки в Италию. Кроме того, 75% алжирского газа поступает в Европу в виде СПГ — танкерами.Однако ЕС этого явно недостаточно — там требуется 340-350 миллиардов кубометров в год. Алжир же в 2020-м экспортировал в регион только 40 миллиардов. Объявленное увеличение поставок не покроет и четверти того, что приходит из России.Труба под угрозойЕвропейские аналитики исследуют ресурсные возможности и других стран Африки. Крупнейшие запасы — в Нигерии. Министр по нефтегазовому сектору Тимипре Сильва заявил на форуме в Дохе: "Мы хотим достроить Транссахарский трубопровод, который доставит наш газ в Алжир, а затем в Европу".Однако скорое завершение проекта вызывает большие сомнения. О необходимости проложить газовую трубу в четыре с лишним тысячи километров от Гвинейского залива до Средиземного моря заговорили еще в 1970-х. Из-за политического и военного хаоса к работам приступили лишь в 2009-м. Хотели управиться за шесть лет. Помешала экстремистская организация "Движение за освобождение дельты Нигера" (MEND), борющаяся за национализацию нефтегазовой отрасли.Методы у "освободителей" террористические: похищение и убийство нефтяников, взрывы трубопроводов. Особенно не любят иностранцев. В 2006-м боевики, напав на базу итальянской Eni, застрелили девять сотрудников. Позднее погибли еще несколько граждан разных стран. Небезопасно перевозить нигерийские энергоносители и морем: MEND и другие группировки превратили Гвинейский залив в пиратский. Брали десятки заложников, в том числе российских и украинских моряков.Правительство Нигерии пытается обуздать боевиков, и в последние годы их активность снизилась. Однако, по данным Al Jazeera, вести нефтегазовые разработки в регионе по-прежнему проблематично.И все же компания Shell продолжает осваивать африканский шельф. Так, о совместных проектах с энергетическим гигантом сообщает Танзания с шестыми по масштабам запасами газа в Африке — 1,6 миллиарда кубометров. Власти утверждают: цель — экспорт в Европу.Но это долгосрочная перспектива. Длительное отсутствие инвестиций обернулось хаосом в энергетике. ЕС стоит рассчитывать только на газ из Северной Африки, никак не из Центральной.Битва за АфрикуМежду тем на пятки европейским и американским нефтегазовым корпорациям наступают китайцы. С 2019 по 2023 год государственные компании КНР Sinopec, CNPC и CNOOC инвестируют в разработку и добычу углеводородов более 15 миллиардов долларов. Больше лишь у BP с Shell и Eni. Порядка 25% нефтегазового китайского импорта — это Африка.Тут есть свой интерес и у России. По данным агентства Прайм, "Лукойл" участвует в проектах в странах Гвинейского залива, а также в Египте. На одном из крупнейших месторождений этой страны работы ведет и "Роснефть". "Газпром" действует в Алжире, в бассейне Беркин — вместе с Sonatrach.Россия старается сохранить влияние в Северной Африке, и не только в энергетике. Недавно в честь 60-летия партнерства между странами Алжир посетил глава МИД Сергей Лавров. Он отметил "новое качество двусторонних отношений" и передал президенту Абдельмаджиду Теббуну приглашение Владимира Путина совершить визит в Россию. Однако подробности встречи с алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой не раскрываются.В МИД подчеркнули: Алжир — один из лидеров в Африке и арабском мире по торговле с Москвой. В прошлом году товарооборот превысил три миллиарда долларов — в основном за счет поставок зерна. Закупает Алжир и вооружение. Надо сказать, у этого сотрудничества довольно крепкие корни: в 1962-м Советский Союз стал первой страной, установившей с Алжирской Республикой дипломатические отношения.Как заключает турецкое агентство Anadolu, экономическое и военное партнерство Алжира с Россией может поставить под вопрос расширение республикой газового импорта в ЕС. Тем более что пока страны Северной Африки к санкциям Запада не присоединились.Газовое давлениеОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что активность ЕС в Алжире и Египте вряд ли навредит России."Трубопроводную инфраструктуру Северной Африки не расширить быстрее, чем за три года. А мощности СПГ-терминалов крупных портов Европы — Роттердама, Дюнкерка и Зебрюгге — практически полностью исчерпаны", — указывает гендиректор инвестиционной компании ООО "АБЦ" Евгений Лашков.По его мнению, есть и политические сдерживающие факторы. Масштабное увеличение алжирских поставок неизбежно приведет к удорожанию газа на внутреннем рынке. Это опасно для политической стабильности страны."Также Алжир крайне заинтересован сохранить хорошие отношения с Москвой, в том числе по причине приобретения российской нефти по дисконтной цене", — добавляет эксперт.Международный финансовый аналитик Андрей Плотников полагает, что Африка, в частности северная, становится особо привлекательной для расширения мировых ресурсов. Но даже с участием Египта, уточняет он, Европа нескоро получит с Черного континента желаемые объемы газа: страна не подключена к европейской сети трубопроводов.Поэтому переговоры о создании газовой инфраструктуры в Африке носят скорее политический характер, чем экономический. А инвесторы, учитывая все риски, не торопятся участвовать в таких проектах.

https://ria.ru/20220410/neft-1782338836.html

https://ria.ru/20200724/1574816777.html

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Дмитрий Ермаков

Дмитрий Ермаков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Ермаков

экономика, цены на нефть, марио драги, жан-ив ле дриан, сергей лавров, африка, европа, евросоюз, eni , shell, санкции в отношении россии, алжир (республика), нигерия, природный газ, сжиженный природный газ, газпром, лукойл, роснефть