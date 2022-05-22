Американцев разозлили слова Зеленского о помощи США Украине
Пользователей Twitter из США разозлили слова Зеленского об американской помощи Украине
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter из США отреагировали на пост президента Украины Владимира Зеленского о военной помощи со стороны Запада.
Глава украинского государства, в частности, поблагодарил американского лидера Джо Байдена за выделенные Киеву 40 миллиардов долларов. Он также заявил, что с нетерпением ждет "новой мощной поддержки", которая "необходима (Киеву. — Прим. ред.) как никогда".
"Вы обанкротитесь и объявите дефолт по этим кредитам", — пишет пользователь с ником vv.
"В этом и вся суть. Они реструктурируют долг, продав и приватизировав активы. У Украины третьи по величине запасы лития в Европе. Зеленскому заплатят, и он сможет купить еще один дом в Белизе, а мы получим на 40 миллиардов меньше на образование, здравоохранение и инфраструктуру", — поделился мыслями AlexHdez.
"Американцам не нужен этот конфликт. Он закончится с того момента, когда мы перестанем накачивать Украину оружием", — заметил Mark Frascone.
"Нам необходима поддержка как никогда". Звучит очень плохо", — считает Chin Hin Low.
"Эй, не только США посылают вам вооружения. Великобритания тоже отправляет помощь, но благодарности мы не получаем!" — возмутился Matt Raisey.
На фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают поставлять амуницию Украине. Накануне глава Белого дома подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.