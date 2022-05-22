https://ria.ru/20220522/zelenskiy-1790043045.html

Американцев разозлили слова Зеленского о помощи США Украине

Американцев разозлили слова Зеленского о помощи США Украине - РИА Новости, 22.05.2022

Американцев разозлили слова Зеленского о помощи США Украине

Пользователи Twitter из США отреагировали на пост президента Украины Владимира Зеленского о военной помощи со стороны Запада. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T20:12

2022-05-22T20:12

2022-05-22T20:12

в мире

джо байден

сша

украина

нато

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter из США отреагировали на пост президента Украины Владимира Зеленского о военной помощи со стороны Запада.Глава украинского государства, в частности, поблагодарил американского лидера Джо Байдена за выделенные Киеву 40 миллиардов долларов. Он также заявил, что с нетерпением ждет "новой мощной поддержки", которая "необходима (Киеву. — Прим. ред.) как никогда"."Вы обанкротитесь и объявите дефолт по этим кредитам", — пишет пользователь с ником vv."Американцам не нужен этот конфликт. Он закончится с того момента, когда мы перестанем накачивать Украину оружием", — заметил Mark Frascone."Нам необходима поддержка как никогда". Звучит очень плохо", — считает Chin Hin Low."Эй, не только США посылают вам вооружения. Великобритания тоже отправляет помощь, но благодарности мы не получаем!" — возмутился Matt Raisey.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают поставлять амуницию Украине. Накануне глава Белого дома подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220522/bayden-1790026085.html

https://ria.ru/20220522/nato-1790016849.html

сша

украина

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, джо байден, сша, украина, нато