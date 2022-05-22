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Американцев разозлили слова Зеленского о помощи США Украине - РИА Новости, 22.05.2022
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Американцев разозлили слова Зеленского о помощи США Украине
Американцев разозлили слова Зеленского о помощи США Украине - РИА Новости, 22.05.2022
Американцев разозлили слова Зеленского о помощи США Украине
Пользователи Twitter из США отреагировали на пост президента Украины Владимира Зеленского о военной помощи со стороны Запада. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T20:12
2022-05-22T20:12
в мире
джо байден
сша
украина
нато
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter из США отреагировали на пост президента Украины Владимира Зеленского о военной помощи со стороны Запада.Глава украинского государства, в частности, поблагодарил американского лидера Джо Байдена за выделенные Киеву 40 миллиардов долларов. Он также заявил, что с нетерпением ждет "новой мощной поддержки", которая "необходима (Киеву. — Прим. ред.) как никогда"."Вы обанкротитесь и объявите дефолт по этим кредитам", — пишет пользователь с ником vv."Американцам не нужен этот конфликт. Он закончится с того момента, когда мы перестанем накачивать Украину оружием", — заметил Mark Frascone."Нам необходима поддержка как никогда". Звучит очень плохо", — считает Chin Hin Low."Эй, не только США посылают вам вооружения. Великобритания тоже отправляет помощь, но благодарности мы не получаем!" — возмутился Matt Raisey.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают поставлять амуницию Украине. Накануне глава Белого дома подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20220522/bayden-1790026085.html
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в мире, джо байден, сша, украина, нато
20:12 22.05.2022
 
Американцев разозлили слова Зеленского о помощи США Украине

Пользователей Twitter из США разозлили слова Зеленского об американской помощи Украине

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter из США отреагировали на пост президента Украины Владимира Зеленского о военной помощи со стороны Запада.
Глава украинского государства, в частности, поблагодарил американского лидера Джо Байдена за выделенные Киеву 40 миллиардов долларов. Он также заявил, что с нетерпением ждет "новой мощной поддержки", которая "необходима (Киеву. — Прим. ред.) как никогда".
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"Как в Афганистане". В США предрекли Байдену поражение на Украине
"Вы обанкротитесь и объявите дефолт по этим кредитам", — пишет пользователь с ником vv.
"В этом и вся суть. Они реструктурируют долг, продав и приватизировав активы. У Украины третьи по величине запасы лития в Европе. Зеленскому заплатят, и он сможет купить еще один дом в Белизе, а мы получим на 40 миллиардов меньше на образование, здравоохранение и инфраструктуру", — поделился мыслями AlexHdez.
"Американцам не нужен этот конфликт. Он закончится с того момента, когда мы перестанем накачивать Украину оружием", — заметил Mark Frascone.
"Нам необходима поддержка как никогда". Звучит очень плохо", — считает Chin Hin Low.
"Эй, не только США посылают вам вооружения. Великобритания тоже отправляет помощь, но благодарности мы не получаем!" — возмутился Matt Raisey.
На фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают поставлять амуницию Украине. Накануне глава Белого дома подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.
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В миреДжо БайденСШАУкраинаНАТО
 
 
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