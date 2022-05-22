18:48 22.05.2022 (обновлено: 23:12 22.05.2022)
Французы предложили Зеленскому четыре варианта завершения карьеры
Читатели Le Figaro: конфликт на Украине завершится только после ухода Зеленского
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro не поверили в слова Владимира Зеленского о том, что только дипломатия поможет разрешить украинский конфликт. Большинство пользователей в комментариях выступили за другой вариант — отставку Зеленского.
"В настоящее время существует несколько сценариев окончательного исхода для Зеленского. "Саддам Хусейн": захват в плен и казнь после суда. "Николае Чаушеску": арест, затем казнь без суда и следствия. "Усама бен Ладен": казнь без разбирательств. "Адольф Гитлер": самоубийство в попытке избежать правосудия. На что ставите?" — поделился мнением один из пользователей сайта издания.
"Да уж, только заключение Зеленского под стражу где-нибудь в Сибири положит конец кризису", — добавили в ответ.
"Процесс переговоров пойдет очень быстро, как только оттуда исключат Зеленского", — согласился другой.
"Если я правильно понял, Зеленский выступает за дипломатию при условии, что его собственные требования будут безоговорочно приняты. Потрясающе!" — написал с иронией один из комментаторов.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта состоялся очередной раунд переговоров в Стамбуле. По его итогам Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, в Москве считают это шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча Путина и Зеленского прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Киев представил свой проект соглашения с Москвой, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, касающихся Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
19 мая, 09:21Французы встали на сторону России, пишет Times