https://ria.ru/20220522/zelenskiy-1790035288.html

Французы предложили Зеленскому четыре варианта завершения карьеры

Французы предложили Зеленскому четыре варианта завершения карьеры - РИА Новости, 22.05.2022

Французы предложили Зеленскому четыре варианта завершения карьеры

Читатели французской газеты Le Figaro не поверили в слова Владимира Зеленского о том, что только дипломатия поможет разрешить украинский конфликт. Большинство... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T18:48

2022-05-22T18:48

2022-05-22T23:12

владимир зеленский

в мире

россия

украина

саддам хусейн

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro не поверили в слова Владимира Зеленского о том, что только дипломатия поможет разрешить украинский конфликт. Большинство пользователей в комментариях выступили за другой вариант — отставку Зеленского."В настоящее время существует несколько сценариев окончательного исхода для Зеленского. "Саддам Хусейн": захват в плен и казнь после суда. "Николае Чаушеску": арест, затем казнь без суда и следствия. "Усама бен Ладен": казнь без разбирательств. "Адольф Гитлер": самоубийство в попытке избежать правосудия. На что ставите?" — поделился мнением один из пользователей сайта издания."Да уж, только заключение Зеленского под стражу где-нибудь в Сибири положит конец кризису", — добавили в ответ."Процесс переговоров пойдет очень быстро, как только оттуда исключат Зеленского", — согласился другой."Если я правильно понял, Зеленский выступает за дипломатию при условии, что его собственные требования будут безоговорочно приняты. Потрясающе!" — написал с иронией один из комментаторов.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта состоялся очередной раунд переговоров в Стамбуле. По его итогам Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, в Москве считают это шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча Путина и Зеленского прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Киев представил свой проект соглашения с Москвой, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, касающихся Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.

https://ria.ru/20220522/zelenskiy-1790002621.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

https://ria.ru/20220519/frantsiya-1789382419.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

владимир зеленский, в мире, россия, украина, саддам хусейн