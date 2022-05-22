https://ria.ru/20220522/zelenskiy-1790029408.html

Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание "город-спаситель"

Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание "город-спаситель" - РИА Новости, 22.05.2022

Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание "город-спаситель"

Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил польскому городу Жешув звание "город-спаситель". РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T17:45

2022-05-22T17:45

2022-05-22T17:45

в мире

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил польскому городу Жешув звание "город-спаситель"."Перед этим выступлением я подписал указ, который отмечает особую роль польского города Жешув. Я ввел специальное почетное звание "город-спаситель" для городов-партнеров нашей государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам, для помощи нашим людям, для помощи нашей армии. От имени всего украинского народа я выскажу большую благодарность городу Жешуву - первому городу-спасителю", - сказал Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220521/germaniya-1789908535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, верховная рада украины