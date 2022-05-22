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Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание "город-спаситель" - РИА Новости, 22.05.2022
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Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание "город-спаситель"
Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание "город-спаситель" - РИА Новости, 22.05.2022
Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание "город-спаситель"
Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил польскому городу Жешув звание "город-спаситель". РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T17:45
2022-05-22T17:45
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
верховная рада украины
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил польскому городу Жешув звание "город-спаситель"."Перед этим выступлением я подписал указ, который отмечает особую роль польского города Жешув. Я ввел специальное почетное звание "город-спаситель" для городов-партнеров нашей государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам, для помощи нашим людям, для помощи нашей армии. От имени всего украинского народа я выскажу большую благодарность городу Жешуву - первому городу-спасителю", - сказал Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, верховная рада украины
17:45 22.05.2022
 
Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание "город-спаситель"

Президент Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание "город-спаситель"

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил польскому городу Жешув звание "город-спаситель".
"Перед этим выступлением я подписал указ, который отмечает особую роль польского города Жешув. Я ввел специальное почетное звание "город-спаситель" для городов-партнеров нашей государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам, для помощи нашим людям, для помощи нашей армии. От имени всего украинского народа я выскажу большую благодарность городу Жешуву - первому городу-спасителю", - сказал Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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