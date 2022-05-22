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Зеленский заявил о планах упростить пересечение границы с Польшей - РИА Новости, 22.05.2022
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Зеленский заявил о планах упростить пересечение границы с Польшей
Зеленский заявил о планах упростить пересечение границы с Польшей - РИА Новости, 22.05.2022
Зеленский заявил о планах упростить пересечение границы с Польшей
Владимир Зеленский анонсировал подписание соглашения с Польшей, упрощающего пересечение границы. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T16:32
2022-05-22T16:32
в мире
украина
верховная рада украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал подписание соглашения с Польшей, упрощающего пересечение границы."Между нами не должно быть границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально они давно не разделяют. Поэтому, мы пришли к согласию в ближайшее время воплотить это и в соответствующем двустороннем соглашении. Сначала относительно совместного погранично-таможенного контроля, а впоследствии и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского Союза", - сказал Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины.
https://ria.ru/20220522/status-1790008634.html
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в мире, украина, верховная рада украины, владимир зеленский
16:32 22.05.2022
 
Зеленский заявил о планах упростить пересечение границы с Польшей

Президент Украины Зеленский заявил о планах упростить пересечение границы с Польшей

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал подписание соглашения с Польшей, упрощающего пересечение границы.
"Между нами не должно быть границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально они давно не разделяют. Поэтому, мы пришли к согласию в ближайшее время воплотить это и в соответствующем двустороннем соглашении. Сначала относительно совместного погранично-таможенного контроля, а впоследствии и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского Союза", - сказал Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
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