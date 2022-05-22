https://ria.ru/20220522/zapasy-1790054760.html

Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине

Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине - РИА Новости, 23.05.2022

Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что военные запасы ЕС исчерпаны из-за поставок на Украину. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-22T22:44

2022-05-22T22:44

2022-05-23T03:42

жозеп боррель

в мире

украина

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евросоюз

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что военные запасы ЕС исчерпаны из-за поставок на Украину."Истощение (военных — Прим. ред.) запасов в результате нашей военной помощи Украине является наиболее очевидным примером наших недостатков (обороноспособности ЕС — Прим. ред.)", — сообщил он.Дипломат добавил, что среди прочих причин, повлиявших на уменьшение военных ресурсов Евросоюза, значится сокращение оборонного бюджета, вызванное политикой жесткой экономии. Боррель утверждает, что расходы на оборону членов Евросоюза начали снижаться с начала кризиса 2008 года, достигнув минимума в 2014 году, и только сейчас вышли на докризисный уровень.Он указал на то, что с 1999 года по 2021 совокупные расходы ЕС на оборону выросли всего на 20 процентов против 66 процентов у США и 292 процентов у России."Крайне важно, чтобы они (государства-члены ЕС — Прим. ред.) не только больше тратили (на оборону — Прим. ред.), но и вместе, чтобы предотвратить дальнейшую фрагментацию", — заключил Боррель.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220522/borrel-1790054613.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

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жозеп боррель, в мире, украина, владимир путин, сша, россия, нато, евросоюз