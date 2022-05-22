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Глава Энергодара пострадал при взрыве, сообщил источник - РИА Новости, 22.05.2022
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Глава Энергодара пострадал при взрыве, сообщил источник
Глава Энергодара пострадал при взрыве, сообщил источник - РИА Новости, 22.05.2022
Глава Энергодара пострадал при взрыве, сообщил источник
Глава администрации города Энергодар в Запорожской области Андрей Шевчик пострадал при взрыве, заявил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T14:04
2022-05-22T19:23
в мире
энергодар
запорожская область
владимир путин
украина
азовское море
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Глава администрации города Энергодар в Запорожской области Андрей Шевчик пострадал при взрыве, заявил РИА Новости источник в экстренных службах.По словам собеседника агентства, мэр находится в реанимации, других подробностей не сообщается.Ранее российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области. В регионе сформировали военно-гражданские администрации. Таким образом удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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энергодар
запорожская область
украина
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в мире, энергодар, запорожская область, владимир путин, украина, азовское море
14:04 22.05.2022 (обновлено: 19:23 22.05.2022)
 
Глава Энергодара пострадал при взрыве, сообщил источник

Мэр Энергодара Шевчик пострадал в результате взрыва

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации города Энергодара Андрей Шевчик
Временно исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации города Энергодара Андрей Шевчик - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости
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Временно исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации города Энергодара Андрей Шевчик. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Глава администрации города Энергодар в Запорожской области Андрей Шевчик пострадал при взрыве, заявил РИА Новости источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, мэр находится в реанимации, других подробностей не сообщается.
Ранее российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области. В регионе сформировали военно-гражданские администрации. Таким образом удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреЭнергодарЗапорожская областьВладимир ПутинУкраинаАзовское море
 
 
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