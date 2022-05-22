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Народная милиция ЛНР уничтожила 14 военнослужащих ВСУ за сутки - РИА Новости, 22.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/vsu-1789989884.html
Народная милиция ЛНР уничтожила 14 военнослужащих ВСУ за сутки
Народная милиция ЛНР уничтожила 14 военнослужащих ВСУ за сутки - РИА Новости, 22.05.2022
Народная милиция ЛНР уничтожила 14 военнослужащих ВСУ за сутки
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли 14 человек личного состава в ходе боестолкновений с подразделениями Луганской народной республики, еще шесть... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T10:10
2022-05-22T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
лнр
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли 14 человек личного состава в ходе боестолкновений с подразделениями Луганской народной республики, еще шесть человек сложили оружие, сообщает народная милиция (НМ) республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 14 человек личного состава; 2 танка; 7 единиц автомобильной техники; 6 военнослужащих ВСУ приняли правильное решение, сложили оружие и тем самым сохранили свою жизнь", - говорится в заявлении народной милиции в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, лнр, украина, вооруженные силы украины
10:10 22.05.2022 (обновлено: 10:13 22.05.2022)
 
Народная милиция ЛНР уничтожила 14 военнослужащих ВСУ за сутки

Народная милиция ЛНР: украинские войска потеряли 14 человек за сутки

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли 14 человек личного состава в ходе боестолкновений с подразделениями Луганской народной республики, еще шесть человек сложили оружие, сообщает народная милиция (НМ) республики.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 14 человек личного состава; 2 танка; 7 единиц автомобильной техники; 6 военнослужащих ВСУ приняли правильное решение, сложили оружие и тем самым сохранили свою жизнь", - говорится в заявлении народной милиции в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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