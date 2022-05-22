10:10 22.05.2022 (обновлено: 10:13 22.05.2022)
Народная милиция ЛНР уничтожила 14 военнослужащих ВСУ за сутки
Народная милиция ЛНР: украинские войска потеряли 14 человек за сутки
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли 14 человек личного состава в ходе боестолкновений с подразделениями Луганской народной республики, еще шесть человек сложили оружие, сообщает народная милиция (НМ) республики.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 14 человек личного состава; 2 танка; 7 единиц автомобильной техники; 6 военнослужащих ВСУ приняли правильное решение, сложили оружие и тем самым сохранили свою жизнь", - говорится в заявлении народной милиции в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.