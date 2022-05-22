https://ria.ru/20220522/vstrecha-1789978087.html

Сын Трампа высмеял "храбрых" американских политиков за встречу с Зеленским

Сын Трампа высмеял "храбрых" американских политиков за встречу с Зеленским - РИА Новости, 22.05.2022

Сын Трампа высмеял "храбрых" американских политиков за встречу с Зеленским

Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший высмеял в Instagram* спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидера... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T05:53

2022-05-22T05:53

2022-05-22T05:54

специальная военная операция на украине

дональд трамп-младший

в мире

нэнси пелоси

митч макконнелл

украина

сша

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший высмеял в Instagram* спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидера республиканского меньшинства в сенате Митча Макконнелла за визит в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.Сын политика опубликовал фотоколлаж из снимков саммита в Киеве и кадра с пожилой американкой, протестующей против избрания президентом Джо Байдена в Вашингтоне. На фото она мирно стоит с флагом США в руках и улыбается в объектив камеры.Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил Байден. Свыше 700 участников тех событий оказались арестованы, их обвинили в нападении на полицейских или проникновении в Капитолий. Первые приговоры уже вынесены, самое суровое наказание превысило пять лет лишения свободы.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220521/makfol-1789969461.html

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дональд трамп-младший, в мире, нэнси пелоси, митч макконнелл, украина, сша