05:53 22.05.2022 (обновлено: 05:54 22.05.2022)
Сын Трампа высмеял "храбрых" американских политиков за встречу с Зеленским
Трамп-младший высмеял Нэнси Пелоси и сенатора Макконнелла за встречу с Зеленским
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи со спикером палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси в Киеве
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со спикером палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший высмеял в Instagram* спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидера республиканского меньшинства в сенате Митча Макконнелла за визит в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Сын политика опубликовал фотоколлаж из снимков саммита в Киеве и кадра с пожилой американкой, протестующей против избрания президентом Джо Байдена в Вашингтоне. На фото она мирно стоит с флагом США в руках и улыбается в объектив камеры.
"Неужели политики, которые боятся этого (протестов в Штатах. — Прим. ред.), считают безопасным поездки в "зону активных боевых действий"?" — написал Трамп — младший.
Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил Байден. Свыше 700 участников тех событий оказались арестованы, их обвинили в нападении на полицейских или проникновении в Капитолий. Первые приговоры уже вынесены, самое суровое наказание превысило пять лет лишения свободы.
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Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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