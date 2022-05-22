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Сын Трампа высмеял "храбрых" американских политиков за встречу с Зеленским - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/vstrecha-1789978087.html
Сын Трампа высмеял "храбрых" американских политиков за встречу с Зеленским
Сын Трампа высмеял "храбрых" американских политиков за встречу с Зеленским - РИА Новости, 22.05.2022
Сын Трампа высмеял "храбрых" американских политиков за встречу с Зеленским
Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший высмеял в Instagram* спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидера... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T05:53
2022-05-22T05:54
специальная военная операция на украине
дональд трамп-младший
в мире
нэнси пелоси
митч макконнелл
украина
сша
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший высмеял в Instagram* спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидера республиканского меньшинства в сенате Митча Макконнелла за визит в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.Сын политика опубликовал фотоколлаж из снимков саммита в Киеве и кадра с пожилой американкой, протестующей против избрания президентом Джо Байдена в Вашингтоне. На фото она мирно стоит с флагом США в руках и улыбается в объектив камеры.Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил Байден. Свыше 700 участников тех событий оказались арестованы, их обвинили в нападении на полицейских или проникновении в Капитолий. Первые приговоры уже вынесены, самое суровое наказание превысило пять лет лишения свободы.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220521/makfol-1789969461.html
https://ria.ru/20220514/tramp-1788461877.html
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дональд трамп-младший, в мире, нэнси пелоси, митч макконнелл, украина, сша
05:53 22.05.2022 (обновлено: 05:54 22.05.2022)
 
Сын Трампа высмеял "храбрых" американских политиков за встречу с Зеленским

Трамп-младший высмеял Нэнси Пелоси и сенатора Макконнелла за встречу с Зеленским

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи со спикером палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со спикером палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со спикером палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший высмеял в Instagram* спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидера республиканского меньшинства в сенате Митча Макконнелла за визит в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Сын политика опубликовал фотоколлаж из снимков саммита в Киеве и кадра с пожилой американкой, протестующей против избрания президентом Джо Байдена в Вашингтоне. На фото она мирно стоит с флагом США в руках и улыбается в объектив камеры.

"Неужели политики, которые боятся этого (протестов в Штатах. — Прим. ред.), считают безопасным поездки в "зону активных боевых действий"?" — написал Трамп — младший.

Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил Байден. Свыше 700 участников тех событий оказались арестованы, их обвинили в нападении на полицейских или проникновении в Капитолий. Первые приговоры уже вынесены, самое суровое наказание превысило пять лет лишения свободы.
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Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Специальная военная операция на УкраинеДональд Трамп-младшийВ миреНэнси ПелосиМитч МакконнеллУкраинаСША
 
 
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