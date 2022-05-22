https://ria.ru/20220522/vretolety-1789986342.html

Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ вертолетами Ка-52

Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ вертолетами Ка-52 - РИА Новости, 22.05.2022

Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ вертолетами Ка-52

Экипаж российских ударных вертолетов Ка-52 во время одного из вылетов уничтожил колонну украинской техники, сообщает Минобороны. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T09:29

2022-05-22T09:29

2022-05-22T12:14

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Экипаж российских ударных вертолетов Ка-52 во время одного из вылетов уничтожил колонну украинской техники, сообщает Минобороны.Отмечается, что позиции противника были замаскированы, однако летчики все-таки их обнаружили. Военные поразили цель с расстояния пяти километров и вернулись обратно на аэродром."Боевое применение у нас высокой точности, так как на вертолете установлена оптико-электронная станция, которая позволяет обнаружить противника на удалении свыше десяти километров. Она помогает применять и управляемое ракетное вооружение. С ее помощью мы видим, как цель поражена, видим сам разрыв, куда упал снаряд", — приводятся в сообщении слова штурмана-оператора вертолета.На боевое задание Ка-52 отправляются парами, чтобы прикрывать друг друга в небе. Помимо решения боевых задач, экипажи армейской авиации сопровождают колонны, доставляют десант, военные грузы, а также осуществляют авиационную поддержку подразделений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/ka-52-1789867955.html

https://ria.ru/20220520/spetsoperatsiya-1789658864.html

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, вооруженные силы украины