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Гражданам рассказали, как вернуть деньги за невозвратный билет
Гражданам рассказали, как вернуть деньги за невозвратный билет - РИА Новости, 22.05.2022
Гражданам рассказали, как вернуть деньги за невозвратный билет
В некоторых случаях можно вернуть деньги даже за невозвратные билеты, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя департамента правового регулирования... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T03:15
2022-05-22T03:15
2022-05-22T11:22
туризм
общество
россия
высшая школа экономики (вшэ)
дмитрий максимов
авиабилеты
новости - туризм
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В некоторых случаях можно вернуть деньги даже за невозвратные билеты, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ Дмитрий Максимов.Так, согласно Воздушному кодексу, средства за авиабилет можно вернуть в случае болезни пассажира, его спутника, или смерти близкого родственника при наличии документального подтверждения (медицинская справка, справка о смерти). Но эти правила распространяются только на отечественных перевозчиков, отмечает эксперт. В случае с иностранными авиакомпаниями более распространена практика страхования.Речь идет об отмене рейса, длительной задержке, отказе авиакомпании от посадки на оплаченное место и некоторых других ситуациях, заключил юрист.
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общество, россия, высшая школа экономики (вшэ), дмитрий максимов, авиабилеты, новости - туризм
03:15 22.05.2022 (обновлено: 11:22 22.05.2022)
Гражданам рассказали, как вернуть деньги за невозвратный билет
Юрист Максимов: вернуть деньги за невозвратные билеты можно при отмене рейса