https://ria.ru/20220522/vozvrat-1789865698.html

Гражданам рассказали, как вернуть деньги за невозвратный билет

Гражданам рассказали, как вернуть деньги за невозвратный билет - РИА Новости, 22.05.2022

Гражданам рассказали, как вернуть деньги за невозвратный билет

В некоторых случаях можно вернуть деньги даже за невозвратные билеты, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя департамента правового регулирования... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T03:15

2022-05-22T03:15

2022-05-22T11:22

туризм

общество

россия

высшая школа экономики (вшэ)

дмитрий максимов

авиабилеты

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774799583_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3781d45f23bf4e576e2f3241caa6c6ad.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В некоторых случаях можно вернуть деньги даже за невозвратные билеты, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ Дмитрий Максимов.Так, согласно Воздушному кодексу, средства за авиабилет можно вернуть в случае болезни пассажира, его спутника, или смерти близкого родственника при наличии документального подтверждения (медицинская справка, справка о смерти). Но эти правила распространяются только на отечественных перевозчиков, отмечает эксперт. В случае с иностранными авиакомпаниями более распространена практика страхования.Речь идет об отмене рейса, длительной задержке, отказе авиакомпании от посадки на оплаченное место и некоторых других ситуациях, заключил юрист.

https://ria.ru/20220519/aeroflot-1789397295.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, высшая школа экономики (вшэ), дмитрий максимов, авиабилеты, новости - туризм