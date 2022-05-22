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Командующий РВСН назвал ракеты "Сармат" российским "мечом возмездия" - РИА Новости, 22.05.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220522/vozmezdie-1789977255.html
Командующий РВСН назвал ракеты "Сармат" российским "мечом возмездия"
Командующий РВСН назвал ракеты "Сармат" российским "мечом возмездия" - РИА Новости, 22.05.2022
Командующий РВСН назвал ракеты "Сармат" российским "мечом возмездия"
Командующий РВСН Сергей Каракаев назвал новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" российским "мечом возмездия". РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T04:18
2022-05-22T04:18
новое оружие россии
россия
безопасность
петропавловск-камчатский
сергей каракаев
армия
ракетные войска стратегического назначения
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая — РИА Новости. Командующий РВСН Сергей Каракаев назвал новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" российским "мечом возмездия".Говоря о выборе названия для ракеты, Каракаев отметил, что древний народ сарматов был бесстрашен, создал тяжелую конницу, имевшую на вооружении длинное тяжелое копье, стрелы."И самое главное — был прямой разящий меч, который наводил страх на своих соперников. И всегда перед набегом они думали, что за счет этого меча и будет им возмездие. Наверное, и качество нашего современного ракетного комплекса сегодня позволяет именно об этом говорить — это может быть меч возмездия. То, что предупреждает, что Россия надежно защищена", — пояснил Каракаев в программе "Военная приемка" телеканала "Звезда".
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россия, безопасность, петропавловск-камчатский, сергей каракаев, армия, ракетные войска стратегического назначения
04:18 22.05.2022
 
Командующий РВСН назвал ракеты "Сармат" российским "мечом возмездия"

Командующий РВСН Каракаев назвал ракеты "Сармат" российским "мечом возмездия"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая — РИА Новости. Командующий РВСН Сергей Каракаев назвал новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" российским "мечом возмездия".
Говоря о выборе названия для ракеты, Каракаев отметил, что древний народ сарматов был бесстрашен, создал тяжелую конницу, имевшую на вооружении длинное тяжелое копье, стрелы.
"И самое главное — был прямой разящий меч, который наводил страх на своих соперников. И всегда перед набегом они думали, что за счет этого меча и будет им возмездие. Наверное, и качество нашего современного ракетного комплекса сегодня позволяет именно об этом говорить — это может быть меч возмездия. То, что предупреждает, что Россия надежно защищена", — пояснил Каракаев в программе "Военная приемка" телеканала "Звезда".
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
03:28Новое оружие России
Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты "Сармат"
 
Новое оружие РоссииРоссияБезопасностьПетропавловск-КамчатскийСергей КаракаевАрмияРакетные войска стратегического назначения
 
 
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