https://ria.ru/20220522/vozgoranie-1790036475.html
В Москве эвакуировали детскую больницу после сообщения о возгорании
В Москве эвакуировали детскую больницу после сообщения о возгорании - РИА Новости, 22.05.2022
В Москве эвакуировали детскую больницу после сообщения о возгорании
В электрощитовой Морозовской больницы в Москве произошло возгорание, эвакуировано 45 человек, из них 20 детей, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T18:57
2022-05-22T18:57
2022-05-22T19:11
происшествия
москва
морозовская детская городская клиническая больница
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В электрощитовой Морозовской больницы в Москве произошло возгорание, эвакуировано 45 человек, из них 20 детей, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.По словам собеседника агентства, возгорание произошло в Морозовской больнице в Москве, его потушили на площади два квадратных метра."Эвакуировали 45 человек, из них 20 детей", - рассказал собеседник агентства.Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет.
https://ria.ru/20220510/bolnitsa-1787710024.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, морозовская детская городская клиническая больница
18:57 22.05.2022 (обновлено: 19:11 22.05.2022)
В Москве эвакуировали детскую больницу после сообщения о возгорании
Свыше 40 человек эвакуировали из детской больницы в Москве после сообщения о возгорании