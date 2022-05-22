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В Москве эвакуировали детскую больницу после сообщения о возгорании - РИА Новости, 22.05.2022
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В Москве эвакуировали детскую больницу после сообщения о возгорании
В Москве эвакуировали детскую больницу после сообщения о возгорании - РИА Новости, 22.05.2022
В Москве эвакуировали детскую больницу после сообщения о возгорании
В электрощитовой Морозовской больницы в Москве произошло возгорание, эвакуировано 45 человек, из них 20 детей, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T18:57
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происшествия
москва
морозовская детская городская клиническая больница
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В электрощитовой Морозовской больницы в Москве произошло возгорание, эвакуировано 45 человек, из них 20 детей, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.По словам собеседника агентства, возгорание произошло в Морозовской больнице в Москве, его потушили на площади два квадратных метра."Эвакуировали 45 человек, из них 20 детей", - рассказал собеседник агентства.Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет.
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происшествия, москва, морозовская детская городская клиническая больница
18:57 22.05.2022 (обновлено: 19:11 22.05.2022)
 
В Москве эвакуировали детскую больницу после сообщения о возгорании

Свыше 40 человек эвакуировали из детской больницы в Москве после сообщения о возгорании

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники противопожарной службы МЧС . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В электрощитовой Морозовской больницы в Москве произошло возгорание, эвакуировано 45 человек, из них 20 детей, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, возгорание произошло в Морозовской больнице в Москве, его потушили на площади два квадратных метра.
"Эвакуировали 45 человек, из них 20 детей", - рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 01:04
В служебном помещении больницы в Москве произошло задымление
 
ПроисшествияМоскваМорозовская детская городская клиническая больница
 
 
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