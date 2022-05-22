https://ria.ru/20220522/vozgoranie-1790036475.html

В Москве эвакуировали детскую больницу после сообщения о возгорании

В Москве эвакуировали детскую больницу после сообщения о возгорании - РИА Новости, 22.05.2022

В Москве эвакуировали детскую больницу после сообщения о возгорании

В электрощитовой Морозовской больницы в Москве произошло возгорание, эвакуировано 45 человек, из них 20 детей, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T18:57

2022-05-22T18:57

2022-05-22T19:11

происшествия

москва

морозовская детская городская клиническая больница

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В электрощитовой Морозовской больницы в Москве произошло возгорание, эвакуировано 45 человек, из них 20 детей, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.По словам собеседника агентства, возгорание произошло в Морозовской больнице в Москве, его потушили на площади два квадратных метра."Эвакуировали 45 человек, из них 20 детей", - рассказал собеседник агентства.Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет.

https://ria.ru/20220510/bolnitsa-1787710024.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, морозовская детская городская клиническая больница