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Россиянам назвали самую выгодную валюту для инвестиций - РИА Новости, 22.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220522/valyuta-1789975960.html
Россиянам назвали самую выгодную валюту для инвестиций
Россиянам назвали самую выгодную валюту для инвестиций - РИА Новости, 22.05.2022
Россиянам назвали самую выгодную валюту для инвестиций
Сейчас самой выгодной для россиян стал рубль, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с телеканалом "Москва 24". РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T03:18
2022-05-22T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс рубля
курс доллара
доллар
рубль
россия
михаил беляев (экономист)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сейчас самой выгодной для россиян стал рубль, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с телеканалом "Москва 24".Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации не видит смысла вкладываться в другие валюты. По его словам, такие действия были логичны в период нестабильности рубля, но сейчас ситуация изменилась.Финансист добавил, что считает логичной покупку иностранной валюты лишь для отдыха за границей.
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экономика, курс рубля, курс доллара, доллар, рубль, россия, михаил беляев (экономист)
03:18 22.05.2022
 
Россиянам назвали самую выгодную валюту для инвестиций

Финансист Беляев: рубль стал самой выгодной валютой, смысла покупать доллары больше нет

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сейчас самой выгодной для россиян стал рубль, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с телеканалом "Москва 24".
Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации не видит смысла вкладываться в другие валюты. По его словам, такие действия были логичны в период нестабильности рубля, но сейчас ситуация изменилась.
"Теперь эти времена прошли, а раз эти времена прошли, значит, нет никакого смысла вкладываться в какую-то другую валюту в целях сохранения своих сбережений и тем более — их приумножения. Сейчас стабильность показывает рубль. Не говоря уже о том, что банки — самый доступный и понятный инструмент, предлагают вполне приемлемую доходность по этим активам", — объяснил Беляев.
Финансист добавил, что считает логичной покупку иностранной валюты лишь для отдыха за границей.
Пункт обмена валют со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 14:04Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Доллар в середине лета может упасть до 50 рублей, заявил эксперт
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаКурс рубляКурс доллараДолларРубльРоссияМихаил Беляев (экономист)
 
 
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