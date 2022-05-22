https://ria.ru/20220522/valyuta-1789975960.html

Россиянам назвали самую выгодную валюту для инвестиций

Россиянам назвали самую выгодную валюту для инвестиций - РИА Новости, 22.05.2022

Россиянам назвали самую выгодную валюту для инвестиций

Сейчас самой выгодной для россиян стал рубль, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с телеканалом "Москва 24". РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T03:18

2022-05-22T03:18

2022-05-22T03:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

курс рубля

курс доллара

доллар

рубль

россия

михаил беляев (экономист)

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сейчас самой выгодной для россиян стал рубль, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с телеканалом "Москва 24".Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации не видит смысла вкладываться в другие валюты. По его словам, такие действия были логичны в период нестабильности рубля, но сейчас ситуация изменилась.Финансист добавил, что считает логичной покупку иностранной валюты лишь для отдыха за границей.

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