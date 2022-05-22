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Россиянам назвали самую выгодную валюту для инвестиций
Россиянам назвали самую выгодную валюту для инвестиций - РИА Новости, 22.05.2022
Россиянам назвали самую выгодную валюту для инвестиций
Сейчас самой выгодной для россиян стал рубль, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с телеканалом "Москва 24". РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T03:18
2022-05-22T03:18
2022-05-22T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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рубль
россия
михаил беляев (экономист)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сейчас самой выгодной для россиян стал рубль, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с телеканалом "Москва 24".Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации не видит смысла вкладываться в другие валюты. По его словам, такие действия были логичны в период нестабильности рубля, но сейчас ситуация изменилась.Финансист добавил, что считает логичной покупку иностранной валюты лишь для отдыха за границей.
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экономика, курс рубля, курс доллара, доллар, рубль, россия, михаил беляев (экономист)
Россиянам назвали самую выгодную валюту для инвестиций
Финансист Беляев: рубль стал самой выгодной валютой, смысла покупать доллары больше нет