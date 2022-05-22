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ВС России поразили три пункта управления украинских войск за сутки

ВС России поразили три пункта управления украинских войск за сутки - РИА Новости, 22.05.2022

ВС России поразили три пункта управления украинских войск за сутки

Высокоточными авиаракетами ВС РФ поразили 13 районов сосредоточения живой силы войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T11:32

2022-05-22T11:32

2022-05-22T12:06

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

соледар

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Высокоточными авиаракетами ВС РФ поразили 13 районов сосредоточения живой силы войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль Донецкой Народной Республики и Нырково Луганской Народной Республики", - сказал генерал.

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Минобороны РФ об ударах по объектам ВСУ в населенных пунктах Соледар, Соль и Нырково

Главное из нового заявления Минобороны России о спецоперации: за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления; 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники; четыре склада боеприпасов в районах Соледара, Соли (ДНР) и Ныркова (ЛНР). Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены: 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожен склад с боеприпасами в районе Красного Лимана. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведено из строя 38 единиц украинской военной техники;

2022-05-22T11:32

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