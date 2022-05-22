https://ria.ru/20220522/ukraina-1790022358.html

Рада поддержала запрет на ввоз медпрепаратов из России и Белоруссии

Рада поддержала запрет на ввоз медпрепаратов из России и Белоруссии - РИА Новости, 22.05.2022

Рада поддержала запрет на ввоз медпрепаратов из России и Белоруссии

Украинский парламент во втором чтении принял закон о запрете ввоза в страну медпрепаратов, изготовленных в России и Белоруссии, сообщили в партии "Слуга... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T16:29

2022-05-22T16:29

2022-05-22T16:29

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинский парламент во втором чтении принял закон о запрете ввоза в страну медпрепаратов, изготовленных в России и Белоруссии, сообщили в партии "Слуга народа"."Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №7313 о запрете ввоза медицинских препаратов, изготовленных на территории России и Беларуси", - говорится в сообщении партии "Слуга народа" в Telegram-канале.Ранее в воскресенье депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент также проголосовал за выход из соглашения с СНГ о совместном аграрном рынке и из соглашения о борьбе с незаконной миграцией и выход из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20220522/soglashenie-1790020561.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, верховная рада украины, снг, в мире