https://ria.ru/20220522/ukraina-1790022358.html
Рада поддержала запрет на ввоз медпрепаратов из России и Белоруссии
Рада поддержала запрет на ввоз медпрепаратов из России и Белоруссии - РИА Новости, 22.05.2022
Рада поддержала запрет на ввоз медпрепаратов из России и Белоруссии
Украинский парламент во втором чтении принял закон о запрете ввоза в страну медпрепаратов, изготовленных в России и Белоруссии, сообщили в партии "Слуга... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T16:29
2022-05-22T16:29
2022-05-22T16:29
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинский парламент во втором чтении принял закон о запрете ввоза в страну медпрепаратов, изготовленных в России и Белоруссии, сообщили в партии "Слуга народа"."Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №7313 о запрете ввоза медицинских препаратов, изготовленных на территории России и Беларуси", - говорится в сообщении партии "Слуга народа" в Telegram-канале.Ранее в воскресенье депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент также проголосовал за выход из соглашения с СНГ о совместном аграрном рынке и из соглашения о борьбе с незаконной миграцией и выход из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20220522/soglashenie-1790020561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, верховная рада украины, снг, в мире
Рада поддержала запрет на ввоз медпрепаратов из России и Белоруссии
Рада поддержала запрет на ввоз изготовленных в России и Белоруссии медпрепаратов