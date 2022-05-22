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Рада поддержала запрет на ввоз медпрепаратов из России и Белоруссии - РИА Новости, 22.05.2022
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Рада поддержала запрет на ввоз медпрепаратов из России и Белоруссии
Рада поддержала запрет на ввоз медпрепаратов из России и Белоруссии - РИА Новости, 22.05.2022
Рада поддержала запрет на ввоз медпрепаратов из России и Белоруссии
Украинский парламент во втором чтении принял закон о запрете ввоза в страну медпрепаратов, изготовленных в России и Белоруссии, сообщили в партии "Слуга... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T16:29
2022-05-22T16:29
россия
верховная рада украины
снг
в мире
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинский парламент во втором чтении принял закон о запрете ввоза в страну медпрепаратов, изготовленных в России и Белоруссии, сообщили в партии "Слуга народа"."Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №7313 о запрете ввоза медицинских препаратов, изготовленных на территории России и Беларуси", - говорится в сообщении партии "Слуга народа" в Telegram-канале.Ранее в воскресенье депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент также проголосовал за выход из соглашения с СНГ о совместном аграрном рынке и из соглашения о борьбе с незаконной миграцией и выход из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне.
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россия, верховная рада украины, снг, в мире
16:29 22.05.2022
 
Рада поддержала запрет на ввоз медпрепаратов из России и Белоруссии

Рада поддержала запрет на ввоз изготовленных в России и Белоруссии медпрепаратов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЦех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов
Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинский парламент во втором чтении принял закон о запрете ввоза в страну медпрепаратов, изготовленных в России и Белоруссии, сообщили в партии "Слуга народа".
"Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №7313 о запрете ввоза медицинских препаратов, изготовленных на территории России и Беларуси", - говорится в сообщении партии "Слуга народа" в Telegram-канале.
Ранее в воскресенье депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент также проголосовал за выход из соглашения с СНГ о совместном аграрном рынке и из соглашения о борьбе с незаконной миграцией и выход из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне.
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
Вчера, 16:08
Рада одобрила выход из соглашения с СНГ о совместном аграрном рынке
 
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