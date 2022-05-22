15:22 22.05.2022 (обновлено: 16:40 22.05.2022)
Киев выйдет из договора об увековечивании памяти героизма народов СНГ в ВОВ
Рада одобрила выход из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в войне
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Парламент Украины в воскресенье проголосовал за выход страны из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Проголосовали за следующие изменения. <...> Выход из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне", — написал он в Telegram-канале.
Инициативу поддержали 274 депутата из 450.
Межправительственные соглашения касаются зарубежных воинских захоронений и памятников, они подписаны с разными государствами. Упомянутое Радой для России действует с 2013 года.
Киев также неоднократно заявлял о намерении прекратить участие в Содружестве Независимых Государств (СНГ), однако официального уведомления о выходе власти пока не направляли.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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