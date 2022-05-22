https://ria.ru/20220522/ukraina-1790013667.html

Минюст Украины подал иск в суд о запрете "пророссийских" партий

Минюст Украины подал иск в суд о запрете "пророссийских" партий - РИА Новости, 22.05.2022

Минюст Украины подал иск в суд о запрете "пророссийских" партий

Минюст Украины подал иск в суд о запрете в стране "пророссийских" партий, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T14:48

2022-05-22T14:48

2022-05-22T14:48

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Минюст Украины подал иск в суд о запрете в стране "пророссийских" партий, сообщили в ведомстве.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо"."После официальной публикации закона о запрете деятельности пророссийских политических партий Министерство юстиции подало соответствующий иск в Восьмой апелляционный административный суд, расположенный во Львове", - говорится в сообщении на сайте минюста Украины.По информации ведомства, первые судебные решения о запрете деятельности пророссийских партий ожидаются уже летом иск касается.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/zapret-1789080394.html

https://ria.ru/20220519/rada-1789553005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, владимир сальдо, владимир путин, украина, россия, донбасс, совет национальной безопасности и обороны украины, оппозиционная платформа - за жизнь