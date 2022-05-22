https://ria.ru/20220522/ukraina-1789997942.html

Немецкий генерал счел бессмысленными поставки тяжелого вооружения Украине

Немецкий генерал счел бессмысленными поставки тяжелого вооружения Украине - РИА Новости, 22.05.2022

Немецкий генерал счел бессмысленными поставки тяжелого вооружения Украине

Поставки тяжелого вооружения Киеву бессмысленны и опасны, заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk бригадный генерал немецкой армии в отставке и... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T11:56

2022-05-22T11:56

2022-05-22T11:56

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Поставки тяжелого вооружения Киеву бессмысленны и опасны, заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk бригадный генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад.По его словам, чтобы управлять, в частности, танком "Леопард" или боевой машиной пехоты "Мардер" необходима многолетняя подготовка. Поэтому с точки зрения ведения боевых действий украинцам они не пригодятся ни сейчас, ни в обозримом будущем. Военный подчеркнул, что дальнейшие поставки вооружений могут привести к непоправимым последствиям и Германии следует сосредоточиться на мирных переговорах, а не на военной риторике."Мы должны думать о продолжающемся конфликте России и Украины с конца. Если мы не хотим третьей мировой войны, рано или поздно нам придется отказаться от мышления в сторону военной эскалации и приступить к переговорам", — отметил Вад, добавив, что не стоит демонизировать российское руководство, убеждая себя, что с Москвой невозможно вести диалог.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/ukraina-1789878125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, украина, германия, россия