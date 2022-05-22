https://ria.ru/20220522/tuapse-1790035045.html

В Туапсе взорвался газовый баллон, пострадали семь человек

В Туапсе взорвался газовый баллон, пострадали семь человек - РИА Новости, 22.05.2022

В Туапсе взорвался газовый баллон, пострадали семь человек

Проверка проводится по факту инцидента при котором произошёл хлопок одного из газовых баллонов в частном доме Туапсе, где 7 человек получили ожоги различной... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T18:45

2022-05-22T18:45

2022-05-22T18:45

происшествия

туапсе

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СОЧИ, 22 мая – РИА Новости. Проверка проводится по факту инцидента при котором произошёл хлопок одного из газовых баллонов в частном доме Туапсе, где 7 человек получили ожоги различной степени, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.По предварительной версии следствия установлено, что хлопок произошёл из-за того, что компания из восьми человек, находясь в частном дворе, начала разжигать костер в 25-30 метрах от двух газовых баллонов."Туапсинская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту хлопка газа во дворе частного домовладения, расположенного по адресу: город Туапсе, улица Розы Люксембург, 36", - говорится в сообщении.Уточняется, что хлопок произошёл только в одном из баллонов. При этом, 7 человек получили ожоги различной степени тяжести.

https://ria.ru/20220520/vzryv-1789791708.html

туапсе

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, туапсе