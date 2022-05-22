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В Туапсе взорвался газовый баллон, пострадали семь человек - РИА Новости, 22.05.2022
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В Туапсе взорвался газовый баллон, пострадали семь человек
В Туапсе взорвался газовый баллон, пострадали семь человек - РИА Новости, 22.05.2022
В Туапсе взорвался газовый баллон, пострадали семь человек
Проверка проводится по факту инцидента при котором произошёл хлопок одного из газовых баллонов в частном доме Туапсе, где 7 человек получили ожоги различной... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T18:45
2022-05-22T18:45
происшествия
туапсе
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СОЧИ, 22 мая – РИА Новости. Проверка проводится по факту инцидента при котором произошёл хлопок одного из газовых баллонов в частном доме Туапсе, где 7 человек получили ожоги различной степени, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.По предварительной версии следствия установлено, что хлопок произошёл из-за того, что компания из восьми человек, находясь в частном дворе, начала разжигать костер в 25-30 метрах от двух газовых баллонов."Туапсинская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту хлопка газа во дворе частного домовладения, расположенного по адресу: город Туапсе, улица Розы Люксембург, 36", - говорится в сообщении.Уточняется, что хлопок произошёл только в одном из баллонов. При этом, 7 человек получили ожоги различной степени тяжести.
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происшествия, туапсе
18:45 22.05.2022
 
В Туапсе взорвался газовый баллон, пострадали семь человек

Прокуратура Кубани начала проверку после хлопка газа в Туапсе, где пострадали семь человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СОЧИ, 22 мая – РИА Новости. Проверка проводится по факту инцидента при котором произошёл хлопок одного из газовых баллонов в частном доме Туапсе, где 7 человек получили ожоги различной степени, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
По предварительной версии следствия установлено, что хлопок произошёл из-за того, что компания из восьми человек, находясь в частном дворе, начала разжигать костер в 25-30 метрах от двух газовых баллонов.
"Туапсинская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту хлопка газа во дворе частного домовладения, расположенного по адресу: город Туапсе, улица Розы Люксембург, 36", - говорится в сообщении.
Уточняется, что хлопок произошёл только в одном из баллонов. При этом, 7 человек получили ожоги различной степени тяжести.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 17:31
В Подмосковье три человека пострадали при взрыве газового баллона
 
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