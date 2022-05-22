https://ria.ru/20220522/traktorist-1790005145.html

В Забайкалье во время тушения лесного пожара погиб тракторист

В Забайкалье во время тушения лесного пожара погиб тракторист - РИА Новости, 22.05.2022

В Забайкалье во время тушения лесного пожара погиб тракторист

Тракторист лесопожарной службы Могочинского участка "Забайкаллесхоза" Сергей Комаров погиб во время тушения лесного пожара, сообщили в пресс-службе министерства РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T13:35

2022-05-22T13:35

2022-05-22T13:35

происшествия

забайкальский край

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ЧИТА, 22 мая - РИА Новости. Тракторист лесопожарной службы Могочинского участка "Забайкаллесхоза" Сергей Комаров погиб во время тушения лесного пожара, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Забайкальского края."Двадцать первого мая при тушении лесного пожара трагически погиб тракторист. Он участвовал в ликвидации лесного пожара на территории Могочинского района", - говорится в сообщении.Минприроды Забайкалья выразило соболезнования семье и близким погибшего. Создана комиссия по расследованию обстоятельств несчастного случая."С начала пожароопасного периода - это уже вторая трагическая гибель сотрудника подведомственного учреждения министерства природных ресурсов Забайкалья. Третьего мая при исполнении служебных обязанностей по тушению лесных пожаров погиб наш десантник. Этих двух трагедий можно было бы избежать, если бы люди бережнее относились к природе и не допускали использования открытого огня на землях сельскохозяйственного назначения, которые впоследствии переходят в лесные пожары", - цитирует пресс-служба главу регионального минприроды Сергея Немкова.В начале мая ГУ МЧС Забайкалья и минздрав региона сообщали, что в Могочинском районе погиб десантник во время жёсткой посадки вертолёта, также пять человек были госпитализированы. Пресс-служба правительства сообщала, что они возвращались с тушения пожара.

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забайкальский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, забайкальский край