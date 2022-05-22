https://ria.ru/20220522/tonnel-1789999981.html

Появилось видео тоннеля "Азовстали", из которого выходили военные ВСУ

Появилось видео тоннеля "Азовстали", из которого выходили военные ВСУ - РИА Новости, 22.05.2022

Появилось видео тоннеля "Азовстали", из которого выходили военные ВСУ

Тоннель, из которого выходили сдаваться украинские военные и боевики "Азова", снял на видео корреспондент РИА Новости, зашедший вместе с бойцами батальона... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T12:24

2022-05-22T12:24

2022-05-22T12:31

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

мариуполь

азовсталь

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МАРИУПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Тоннель, из которого выходили сдаваться украинские военные и боевики "Азова", снял на видео корреспондент РИА Новости, зашедший вместе с бойцами батальона "Восток" армии ДНР на территорию завода после его освобождения.Это первые кадры входа в тоннель, снятые после завершения сдачи в плен украинских военных и "азовцев".На территорию завода группа заходила по той самой дороге на северо-восточной оконечности территории "Азовстали", по которой шли сдаваться украинцы.Затем на кадрах виден один из разрушенных цехов завода. Внутри заметны растяжки с гранатами, оставленные на оконных рамах. И рядом - непосредственно выход из тоннеля, по которому выбирались украинские военные и боевики "Азова" (против них в России возбуждены уголовные дела) наружу. Внутрь пока входить запрещено, поскольку проводятся мероприятия по проверке наличия мин и разминированию.Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным МО РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220520/plennye-1789541282.html

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мариуполь

азовсталь

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тоннель "Азовстали", откуда выходили украинские боевики РИА Новости сняло тоннель "Азовстали", откуда выходили сдаваться украинские боевики. Это первые кадры входа после завершения их сдачи в плен. 2022-05-22T12:24 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, вооруженные силы украины, мариуполь, азовсталь