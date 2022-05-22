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Появилось видео тоннеля "Азовстали", из которого выходили военные ВСУ - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/tonnel-1789999981.html
Появилось видео тоннеля "Азовстали", из которого выходили военные ВСУ
Появилось видео тоннеля "Азовстали", из которого выходили военные ВСУ - РИА Новости, 22.05.2022
Появилось видео тоннеля "Азовстали", из которого выходили военные ВСУ
Тоннель, из которого выходили сдаваться украинские военные и боевики "Азова", снял на видео корреспондент РИА Новости, зашедший вместе с бойцами батальона... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T12:24
2022-05-22T12:31
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
мариуполь
азовсталь
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МАРИУПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Тоннель, из которого выходили сдаваться украинские военные и боевики "Азова", снял на видео корреспондент РИА Новости, зашедший вместе с бойцами батальона "Восток" армии ДНР на территорию завода после его освобождения.Это первые кадры входа в тоннель, снятые после завершения сдачи в плен украинских военных и "азовцев".На территорию завода группа заходила по той самой дороге на северо-восточной оконечности территории "Азовстали", по которой шли сдаваться украинцы.Затем на кадрах виден один из разрушенных цехов завода. Внутри заметны растяжки с гранатами, оставленные на оконных рамах. И рядом - непосредственно выход из тоннеля, по которому выбирались украинские военные и боевики "Азова" (против них в России возбуждены уголовные дела) наружу. Внутрь пока входить запрещено, поскольку проводятся мероприятия по проверке наличия мин и разминированию.Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным МО РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
https://ria.ru/20220520/plennye-1789541282.html
россия
мариуполь
азовсталь
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Тоннель "Азовстали", откуда выходили украинские боевики
РИА Новости сняло тоннель "Азовстали", откуда выходили сдаваться украинские боевики. Это первые кадры входа после завершения их сдачи в плен.
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россия, вооруженные силы украины, мариуполь, азовсталь
12:24 22.05.2022 (обновлено: 12:31 22.05.2022)
 
Появилось видео тоннеля "Азовстали", из которого выходили военные ВСУ

РИА Новости сняло тоннель "Азовстали", из которого выходили сдаваться украинские военные

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Тоннель, из которого выходили сдаваться украинские военные и боевики "Азова", снял на видео корреспондент РИА Новости, зашедший вместе с бойцами батальона "Восток" армии ДНР на территорию завода после его освобождения.
Это первые кадры входа в тоннель, снятые после завершения сдачи в плен украинских военных и "азовцев".
На территорию завода группа заходила по той самой дороге на северо-восточной оконечности территории "Азовстали", по которой шли сдаваться украинцы.
Затем на кадрах виден один из разрушенных цехов завода. Внутри заметны растяжки с гранатами, оставленные на оконных рамах. И рядом - непосредственно выход из тоннеля, по которому выбирались украинские военные и боевики "Азова" (против них в России возбуждены уголовные дела) наружу. Внутрь пока входить запрещено, поскольку проводятся мероприятия по проверке наличия мин и разминированию.
Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным МО РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 08:00
Стены, "колючка" и прожекторы: куда отправили пленных с "Азовстали"
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМариупольАзовсталь
 
 
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