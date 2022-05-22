https://ria.ru/20220522/tonnel-1789999981.html
Появилось видео тоннеля "Азовстали", из которого выходили военные ВСУ
Появилось видео тоннеля "Азовстали", из которого выходили военные ВСУ - РИА Новости, 22.05.2022
Появилось видео тоннеля "Азовстали", из которого выходили военные ВСУ
Тоннель, из которого выходили сдаваться украинские военные и боевики "Азова", снял на видео корреспондент РИА Новости, зашедший вместе с бойцами батальона... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T12:24
2022-05-22T12:24
2022-05-22T12:31
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
мариуполь
азовсталь
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МАРИУПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Тоннель, из которого выходили сдаваться украинские военные и боевики "Азова", снял на видео корреспондент РИА Новости, зашедший вместе с бойцами батальона "Восток" армии ДНР на территорию завода после его освобождения.Это первые кадры входа в тоннель, снятые после завершения сдачи в плен украинских военных и "азовцев".На территорию завода группа заходила по той самой дороге на северо-восточной оконечности территории "Азовстали", по которой шли сдаваться украинцы.Затем на кадрах виден один из разрушенных цехов завода. Внутри заметны растяжки с гранатами, оставленные на оконных рамах. И рядом - непосредственно выход из тоннеля, по которому выбирались украинские военные и боевики "Азова" (против них в России возбуждены уголовные дела) наружу. Внутрь пока входить запрещено, поскольку проводятся мероприятия по проверке наличия мин и разминированию.Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным МО РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
https://ria.ru/20220520/plennye-1789541282.html
россия
мариуполь
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Тоннель "Азовстали", откуда выходили украинские боевики
РИА Новости сняло тоннель "Азовстали", откуда выходили сдаваться украинские боевики. Это первые кадры входа после завершения их сдачи в плен.
2022-05-22T12:24
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PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, мариуполь, азовсталь
12:24 22.05.2022 (обновлено: 12:31 22.05.2022)
Появилось видео тоннеля "Азовстали", из которого выходили военные ВСУ
РИА Новости сняло тоннель "Азовстали", из которого выходили сдаваться украинские военные
МАРИУПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Тоннель, из которого выходили сдаваться украинские военные и боевики "Азова", снял на видео корреспондент РИА Новости, зашедший вместе с бойцами батальона "Восток" армии ДНР на территорию завода после его освобождения.
Это первые кадры входа в тоннель, снятые после завершения сдачи в плен украинских военных и "азовцев".
На территорию завода группа заходила по той самой дороге на северо-восточной оконечности территории "Азовстали", по которой шли сдаваться украинцы.
Затем на кадрах виден один из разрушенных цехов завода. Внутри заметны растяжки с гранатами, оставленные на оконных рамах. И рядом - непосредственно выход из тоннеля, по которому выбирались украинские военные и боевики "Азова" (против них в России
возбуждены уголовные дела) наружу. Внутрь пока входить запрещено, поскольку проводятся мероприятия по проверке наличия мин и разминированию.
Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным МО РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.