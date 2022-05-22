https://ria.ru/20220522/syn-1790043203.html

Военнослужащий ЛНР призвал сына, воюющего на стороне Киева, сложить оружие

Военнослужащий ЛНР призвал сына, воюющего на стороне Киева, сложить оружие - РИА Новости, 22.05.2022

Военнослужащий ЛНР призвал сына, воюющего на стороне Киева, сложить оружие

Мобилизованный военнослужащий ЛНР с позывным "Береза" обратился к своему сыну, воюющему в Донбассе на стороне Киева, с призывом сложить оружие. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T20:13

2022-05-22T20:13

2022-05-22T20:13

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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Мобилизованный военнослужащий ЛНР с позывным "Береза" обратился к своему сыну, воюющему в Донбассе на стороне Киева, с призывом сложить оружие."Пользуясь моментом прошу сына своего, если он меня увидит, услышит, сложить оружие. Сынок, вернись домой к матери, к своей жене и своему ребенку. Это говорит твой отец. Мы тебя любим и не хотим твоей смерти", - обратился к сыну военнослужащий Народной милиции республики.Он пояснил, что сын жил на подконтрольной Киеву территории в ЛНР и перестал с ним общаться, после того, как в 2016 году его забрали в украинскую армию."Просто не хочется столкнуться лицом к лицу. У меня постоянно стоит эта картинка перед глазами", - сказал "Береза".

https://ria.ru/20220504/plennyy-1786864429.html

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Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, киев, вооруженные силы украины, украина, народная милиция лнр