https://ria.ru/20220522/strelba-1789985969.html

Мужчина устроил стрельбу в подъезде дома в Подмосковье

Мужчина устроил стрельбу в подъезде дома в Подмосковье - РИА Новости, 22.05.2022

Мужчина устроил стрельбу в подъезде дома в Подмосковье

Конфликт между двумя мужчинами в Подмосковье закончился стрельбой, один человек пострадал, злоумышленника ищет полиция, сообщает пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T09:21

2022-05-22T09:21

2022-05-22T09:21

происшествия

одинцово

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Конфликт между двумя мужчинами в Подмосковье закончился стрельбой, один человек пострадал, злоумышленника ищет полиция, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Московской области.Отмечается, что в субботу в полицию поступило сообщение о "хлопках" в подъезде одного из домов на улице Липовой рощи в Одинцово."Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один из них достал травматический пистолет и произвёл несколько выстрелов в сторону оппонента", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в результате стрельбы пострадал мужчина 2000 года рождения. Его отпустили после оказания медпомощи."Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск правонарушителя", - подчеркнули в полиции.Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20220521/otravlenie-1789907400.html

одинцово

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, одинцово, московская область (подмосковье)