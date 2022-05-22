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Мужчина устроил стрельбу в подъезде дома в Подмосковье - РИА Новости, 22.05.2022
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Мужчина устроил стрельбу в подъезде дома в Подмосковье
Мужчина устроил стрельбу в подъезде дома в Подмосковье - РИА Новости, 22.05.2022
Мужчина устроил стрельбу в подъезде дома в Подмосковье
Конфликт между двумя мужчинами в Подмосковье закончился стрельбой, один человек пострадал, злоумышленника ищет полиция, сообщает пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T09:21
2022-05-22T09:21
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Конфликт между двумя мужчинами в Подмосковье закончился стрельбой, один человек пострадал, злоумышленника ищет полиция, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Московской области.Отмечается, что в субботу в полицию поступило сообщение о "хлопках" в подъезде одного из домов на улице Липовой рощи в Одинцово."Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один из них достал травматический пистолет и произвёл несколько выстрелов в сторону оппонента", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в результате стрельбы пострадал мужчина 2000 года рождения. Его отпустили после оказания медпомощи."Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск правонарушителя", - подчеркнули в полиции.Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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одинцово
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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье)
09:21 22.05.2022
 
Мужчина устроил стрельбу в подъезде дома в Подмосковье

В подъезде дома в подмосковном Одинцово мужчина устроил стрельбу, его ищет полиция

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Конфликт между двумя мужчинами в Подмосковье закончился стрельбой, один человек пострадал, злоумышленника ищет полиция, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Московской области.
Отмечается, что в субботу в полицию поступило сообщение о "хлопках" в подъезде одного из домов на улице Липовой рощи в Одинцово.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один из них достал травматический пистолет и произвёл несколько выстрелов в сторону оппонента", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в результате стрельбы пострадал мужчина 2000 года рождения. Его отпустили после оказания медпомощи.
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"Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск правонарушителя", - подчеркнули в полиции.
Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 
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