https://ria.ru/20220522/strelba-1789985969.html
Мужчина устроил стрельбу в подъезде дома в Подмосковье
Мужчина устроил стрельбу в подъезде дома в Подмосковье - РИА Новости, 22.05.2022
Мужчина устроил стрельбу в подъезде дома в Подмосковье
Конфликт между двумя мужчинами в Подмосковье закончился стрельбой, один человек пострадал, злоумышленника ищет полиция, сообщает пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T09:21
2022-05-22T09:21
2022-05-22T09:21
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Конфликт между двумя мужчинами в Подмосковье закончился стрельбой, один человек пострадал, злоумышленника ищет полиция, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Московской области.Отмечается, что в субботу в полицию поступило сообщение о "хлопках" в подъезде одного из домов на улице Липовой рощи в Одинцово."Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один из них достал травматический пистолет и произвёл несколько выстрелов в сторону оппонента", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в результате стрельбы пострадал мужчина 2000 года рождения. Его отпустили после оказания медпомощи."Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск правонарушителя", - подчеркнули в полиции.Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20220521/otravlenie-1789907400.html
одинцово
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, одинцово, московская область (подмосковье)
Мужчина устроил стрельбу в подъезде дома в Подмосковье
В подъезде дома в подмосковном Одинцово мужчина устроил стрельбу, его ищет полиция
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости.
Конфликт между двумя мужчинами в Подмосковье закончился стрельбой, один человек пострадал, злоумышленника ищет полиция, сообщает
пресс-служба ГУМВД России по Московской области.
Отмечается, что в субботу в полицию поступило сообщение о "хлопках" в подъезде одного из домов на улице Липовой рощи в Одинцово
.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один из них достал травматический пистолет и произвёл несколько выстрелов в сторону оппонента", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в результате стрельбы пострадал мужчина 2000 года рождения. Его отпустили после оказания медпомощи.
"Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск правонарушителя", - подчеркнули в полиции.
Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.