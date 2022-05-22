https://ria.ru/20220522/status-1790008634.html

Зеленский анонсировал законопроект об особом статусе граждан Польши

Зеленский анонсировал законопроект об особом статусе граждан Польши - РИА Новости, 22.05.2022

Зеленский анонсировал законопроект об особом статусе граждан Польши

Владимир Зеленский анонсировал, что в Верховную раду будет внесен законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине, сообщила депутат... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T14:04

2022-05-22T14:04

2022-05-22T14:04

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украина

владимир зеленский

польша

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал, что в Верховную раду будет внесен законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине, сообщила депутат украинского парламента Ольга Совгиря."Президент Украины анонсировал внесение в парламенте в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине", - написала Совгиря в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html

украина

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, владимир зеленский, польша