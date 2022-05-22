https://ria.ru/20220522/status-1790008634.html
Зеленский анонсировал законопроект об особом статусе граждан Польши
Зеленский анонсировал законопроект об особом статусе граждан Польши - РИА Новости, 22.05.2022
Зеленский анонсировал законопроект об особом статусе граждан Польши
Владимир Зеленский анонсировал, что в Верховную раду будет внесен законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине, сообщила депутат... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T14:04
2022-05-22T14:04
2022-05-22T14:04
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал, что в Верховную раду будет внесен законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине, сообщила депутат украинского парламента Ольга Совгиря."Президент Украины анонсировал внесение в парламенте в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине", - написала Совгиря в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, польша
Зеленский анонсировал законопроект об особом статусе граждан Польши
Зеленский анонсировал законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине