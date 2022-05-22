https://ria.ru/20220522/ssha-1790026576.html
Военно-транспортная авиация начала экстренно завозить в США детское питание
Военно-транспортная авиация начала экстренно завозить в США детское питание - РИА Новости, 22.05.2022
Военно-транспортная авиация начала экстренно завозить в США детское питание
Военно-транспортная авиация приступила к экстренному ввозу в США из Европы дефицитных молочных смесей для новорожденных, сообщила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T17:06
2022-05-22T17:06
2022-05-22T17:21
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ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Военно-транспортная авиация приступила к экстренному ввозу в США из Европы дефицитных молочных смесей для новорожденных, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Первый самолет, уже вылетевший с авиабазы Рамштайн в Германии, в воскресенье доставит в город Индианаполис 35 тысяч тонн детского питания."Этого достаточно для более чем полумиллиона бутылочек... Обычно процесс транспортировки такой продукции из Европы в США занимает две недели, но благодаря операции "Летучая формула" мы сократили сроки до приблизительно трех дней", — сказала Жан-Пьер журналистам.Дефицит детских смесей, который оценивается в 40-50 процентов от потребностей американского рынка, возник после того, как регулирующие органы закрыли производственную линию компании Abbott, заподозрив ее заражение болезнетворными бактериями.Экономический советник Белого дома Брайан Диз заявил, что возобновить выпуск продукции Abbott планирует примерно через месяц. Он добавил, что рынок детского питания на 90 процентов контролируется тремя компаниями, и пообещал заняться его демонополизацией.
https://ria.ru/20220522/ssha-1789996161.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, германия
17:06 22.05.2022 (обновлено: 17:21 22.05.2022)
Военно-транспортная авиация начала экстренно завозить в США детское питание
Военно-транспортная авиация начала экстренно завозить в США дефицитные молочные смеси
ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Военно-транспортная авиация приступила к экстренному ввозу в США из Европы дефицитных молочных смесей для новорожденных, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Первый самолет, уже вылетевший с авиабазы Рамштайн в Германии
, в воскресенье доставит в город Индианаполис
35 тысяч тонн детского питания.
"Этого достаточно для более чем полумиллиона бутылочек... Обычно процесс транспортировки такой продукции из Европы
в США
занимает две недели, но благодаря операции "Летучая формула" мы сократили сроки до приблизительно трех дней", — сказала Жан-Пьер журналистам.
Дефицит детских смесей, который оценивается в 40-50 процентов от потребностей американского рынка, возник после того, как регулирующие органы закрыли производственную линию компании Abbott, заподозрив ее заражение болезнетворными бактериями.
Экономический советник Белого дома Брайан Диз заявил, что возобновить выпуск продукции Abbott планирует примерно через месяц. Он добавил, что рынок детского питания на 90 процентов контролируется тремя компаниями, и пообещал заняться его демонополизацией.