https://ria.ru/20220522/ssha-1790023104.html

В Китае прочитали сигнал бедствия в заявлении США о России

В Китае прочитали сигнал бедствия в заявлении США о России - РИА Новости, 23.05.2022

В Китае прочитали сигнал бедствия в заявлении США о России

Решение Вашингтона заблокировать российские государственные активы подорвало доверие иностранных инвесторов к американским финансовым институтам, пишет... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-22T16:39

2022-05-22T16:39

2022-05-23T03:53

джанет йеллен

сша

украина

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в мире

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Решение Вашингтона заблокировать российские государственные активы подорвало доверие иностранных инвесторов к американским финансовым институтам, пишет китайский портал Global Times."Вследствие односторонних санкций США заморозили активы, принадлежащие россиянам и их правительству, на десятки миллиардов. Если страна, преследуя свои корыстные политические интересы, готова в доли секунды отбирать государственные и частные иностранные счета, то никакие слова политиков не убедят зарубежных инвесторов в безопасности их капитала", — говорится в публикации.Автор статьи обратил внимание на высказывание главы Минфина США Джанет Йеллен о незаконности конфискации российских активов в пользу Украины, но посчитал его не голосом разума, а скорее началом дискуссии о том, как получить возможность легально захватить эти активы."Кажется, США разыгрывают стратегию "хороший полицейский — плохой полицейский", где Белый дом в попытке успокоить европейских союзников призывает к аресту российских государственных счетов, а Йеллен в то же время старается убедить иностранных инвесторов в том, что хранить свои деньги в США по-прежнему безопасно", — отметил китайский журналист.По мнению Global Times, Вашингтон "подписал смертный договор" американской финансовой системе в тот момент, когда принял решение заблокировать российские резервы посредством односторонних санкций.Ранее Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать арестованное российское имущество в пользу Украины.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России. В США и Евросоюзе призывают изъять эти средства и направить их Украине.В Кремле такие меры считают экономической войной, подобной которой еще не было. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, идея передать Киеву замороженные российские активы будет прямым воровством. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал такой шаг беззаконием, отметив, что он повлияет на всю мировую финансовую систему и дорого обойдется самим западным странам.

https://ria.ru/20220522/bayden-1789943265.html

https://ria.ru/20220518/yaponiya-1789134614.html

https://ria.ru/20220517/dollar-1788895137.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

джанет йеллен, сша, украина, министерство финансов сша, в мире