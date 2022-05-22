https://ria.ru/20220522/ssha-1789996161.html
Американский производитель молочных смесей Abbott извинился за дефицит
Американский производитель молочных смесей Abbott извинился за дефицит - РИА Новости, 22.05.2022
Американский производитель молочных смесей Abbott извинился за дефицит
Глава компании Abbott Роберт Форд извинился перед американскими семьями за дефицит детских смесей, возникший после того, как предприятию пришлось отозвать из... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T11:39
2022-05-22T11:39
2022-05-22T11:39
в мире
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784650247_0:120:3000:1808_1920x0_80_0_0_6da855b096b0b5d973f02d352698e7aa.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Глава компании Abbott Роберт Форд извинился перед американскими семьями за дефицит детских смесей, возникший после того, как предприятию пришлось отозвать из продажи крупную партию продукции из-за подозрений регулирующих органов о заражении производственной линии болезнетворными бактериями."Мы просим прощения у каждой семьи, которую подвели из-за того, что усугубили ситуацию с дефицитом детских смесей в стране, когда добровольно отозвали (продукцию - ред.)", - написал Форд в комментарии для газеты Washington Post.Компания считает решение об отзыве продукции правильным, так как не хочет рисковать здоровьем детей.Ранее президент США Джо Байден сообщил, что подписал закон, который на фоне нехватки в стране детского питания облегчит малообеспеченным женщинам получение необходимой детской смеси. Дефицит, который оценивается в 40-50% от потребностей американского рынка, возник из-за отзыва из продажи крупных партий молочной смеси после того, как у регулирующих органов возникли подозрения о заражении болезнетворными бактериями производственной линии компании Abbott.
https://ria.ru/20220520/kirbi-1789857666.html
https://ria.ru/20220513/smesi-1788234162.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784650247_97:0:2764:2000_1920x0_80_0_0_ffcd3073a20157eaec7931fc166524e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша
Американский производитель молочных смесей Abbott извинился за дефицит
Американский производитель молочных смесей Abbott извинился за дефицит продукции
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Глава компании Abbott Роберт Форд извинился перед американскими семьями за дефицит детских смесей, возникший после того, как предприятию пришлось отозвать из продажи крупную партию продукции из-за подозрений регулирующих органов о заражении производственной линии болезнетворными бактериями.
"Мы просим прощения у каждой семьи, которую подвели из-за того, что усугубили ситуацию с дефицитом детских смесей в стране, когда добровольно отозвали (продукцию - ред.)", - написал Форд в комментарии для газеты Washington Post.
Компания считает решение об отзыве продукции правильным, так как не хочет рисковать здоровьем детей.
Ранее президент США Джо Байден
сообщил, что подписал закон, который на фоне нехватки в стране детского питания облегчит малообеспеченным женщинам получение необходимой детской смеси. Дефицит, который оценивается в 40-50% от потребностей американского рынка, возник из-за отзыва из продажи крупных партий молочной смеси после того, как у регулирующих органов возникли подозрения о заражении болезнетворными бактериями производственной линии компании Abbott.