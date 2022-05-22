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Американский производитель молочных смесей Abbott извинился за дефицит - РИА Новости, 22.05.2022
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Американский производитель молочных смесей Abbott извинился за дефицит
Американский производитель молочных смесей Abbott извинился за дефицит - РИА Новости, 22.05.2022
Американский производитель молочных смесей Abbott извинился за дефицит
Глава компании Abbott Роберт Форд извинился перед американскими семьями за дефицит детских смесей, возникший после того, как предприятию пришлось отозвать из... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T11:39
2022-05-22T11:39
в мире
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Глава компании Abbott Роберт Форд извинился перед американскими семьями за дефицит детских смесей, возникший после того, как предприятию пришлось отозвать из продажи крупную партию продукции из-за подозрений регулирующих органов о заражении производственной линии болезнетворными бактериями."Мы просим прощения у каждой семьи, которую подвели из-за того, что усугубили ситуацию с дефицитом детских смесей в стране, когда добровольно отозвали (продукцию - ред.)", - написал Форд в комментарии для газеты Washington Post.Компания считает решение об отзыве продукции правильным, так как не хочет рисковать здоровьем детей.Ранее президент США Джо Байден сообщил, что подписал закон, который на фоне нехватки в стране детского питания облегчит малообеспеченным женщинам получение необходимой детской смеси. Дефицит, который оценивается в 40-50% от потребностей американского рынка, возник из-за отзыва из продажи крупных партий молочной смеси после того, как у регулирующих органов возникли подозрения о заражении болезнетворными бактериями производственной линии компании Abbott.
https://ria.ru/20220520/kirbi-1789857666.html
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в мире, джо байден, сша
11:39 22.05.2022
 
Американский производитель молочных смесей Abbott извинился за дефицит

Американский производитель молочных смесей Abbott извинился за дефицит продукции

© AP Photo / Nam Y. HuhПокупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США
Покупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© AP Photo / Nam Y. Huh
Покупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Глава компании Abbott Роберт Форд извинился перед американскими семьями за дефицит детских смесей, возникший после того, как предприятию пришлось отозвать из продажи крупную партию продукции из-за подозрений регулирующих органов о заражении производственной линии болезнетворными бактериями.
"Мы просим прощения у каждой семьи, которую подвели из-за того, что усугубили ситуацию с дефицитом детских смесей в стране, когда добровольно отозвали (продукцию - ред.)", - написал Форд в комментарии для газеты Washington Post.
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 23:24
США могут завозить дефицитное детское питание военными самолетами
Компания считает решение об отзыве продукции правильным, так как не хочет рисковать здоровьем детей.
Ранее президент США Джо Байден сообщил, что подписал закон, который на фоне нехватки в стране детского питания облегчит малообеспеченным женщинам получение необходимой детской смеси. Дефицит, который оценивается в 40-50% от потребностей американского рынка, возник из-за отзыва из продажи крупных партий молочной смеси после того, как у регулирующих органов возникли подозрения о заражении болезнетворными бактериями производственной линии компании Abbott.
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В миреДжо БайденСША
 
 
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