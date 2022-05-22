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Командир батареи рассказал о работе российских артиллеристов на Украине - РИА Новости, 22.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/spetsoperatsiya-1790041007.html
Командир батареи рассказал о работе российских артиллеристов на Украине
Командир батареи рассказал о работе российских артиллеристов на Украине - РИА Новости, 22.05.2022
Командир батареи рассказал о работе российских артиллеристов на Украине
Российские артиллеристы работают по отдаленным позициям украинских войск у линии фронта в Луганcкой народной республике, сообщил журналистам командир батареи ВС РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T19:53
2022-05-22T19:53
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК (ЛНР), 22 мая - РИА Новости. Российские артиллеристы работают по отдаленным позициям украинских войск у линии фронта в Луганcкой народной республике, сообщил журналистам командир батареи ВС РФ с позывным "Нева"."Работаем с самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" калибром 152 миллиметра. Преимущество данного вооружения заключается в том, что она может вести огонь на дальность до 28,5 километров", - рассказал "Нева".Он уточнил, что на данный момент такие арторудия активно используются в Донбассе и могут нанести точечный удар по позициям противника, находящимся на расстоянии 20-25 километров от непосредственной линии фронта."Поражают цель одним снарядом стопроцентно", - рассказал командир.По его словам, для выявления и борьбы с артиллерией украинские силовики пытаются использовать беспилотные летательные аппараты, однако у российских артиллеристов выработан четкий алгоритм действий на этот случай."После каждого огневого налета и при обнаружении беспилотных летательных аппаратов происходит смена огневой позиции", - пояснил "Нева".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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60
353
60
Удары ВС РФ по позициям украинских войск у линии фронта в ЛНР
Артиллеристы ВС РФ работают по украинским позициям в ЛНР, используя самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С" калибром 152 миллиметра. Видео: РИА Новости
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россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины
19:53 22.05.2022
 
Командир батареи рассказал о работе российских артиллеристов на Украине

Командир батареи рассказал, как российские артиллеристы поражают отдаленные позиции ВСУ

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК (ЛНР), 22 мая - РИА Новости. Российские артиллеристы работают по отдаленным позициям украинских войск у линии фронта в Луганcкой народной республике, сообщил журналистам командир батареи ВС РФ с позывным "Нева".
"Работаем с самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" калибром 152 миллиметра. Преимущество данного вооружения заключается в том, что она может вести огонь на дальность до 28,5 километров", - рассказал "Нева".
Он уточнил, что на данный момент такие арторудия активно используются в Донбассе и могут нанести точечный удар по позициям противника, находящимся на расстоянии 20-25 километров от непосредственной линии фронта.
"Поражают цель одним снарядом стопроцентно", - рассказал командир.
По его словам, для выявления и борьбы с артиллерией украинские силовики пытаются использовать беспилотные летательные аппараты, однако у российских артиллеристов выработан четкий алгоритм действий на этот случай.
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"После каждого огневого налета и при обнаружении беспилотных летательных аппаратов происходит смена огневой позиции", - пояснил "Нева".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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