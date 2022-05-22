https://ria.ru/20220522/spetsoperatsiya-1790041007.html

Командир батареи рассказал о работе российских артиллеристов на Украине

Командир батареи рассказал о работе российских артиллеристов на Украине - РИА Новости, 22.05.2022

Командир батареи рассказал о работе российских артиллеристов на Украине

Российские артиллеристы работают по отдаленным позициям украинских войск у линии фронта в Луганcкой народной республике, сообщил журналистам командир батареи ВС РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T19:53

2022-05-22T19:53

2022-05-22T19:53

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/16/1790040757_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c05e6577bc81ffd9f29fb3213256f9b8.png

ЛУГАНСК (ЛНР), 22 мая - РИА Новости. Российские артиллеристы работают по отдаленным позициям украинских войск у линии фронта в Луганcкой народной республике, сообщил журналистам командир батареи ВС РФ с позывным "Нева"."Работаем с самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" калибром 152 миллиметра. Преимущество данного вооружения заключается в том, что она может вести огонь на дальность до 28,5 километров", - рассказал "Нева".Он уточнил, что на данный момент такие арторудия активно используются в Донбассе и могут нанести точечный удар по позициям противника, находящимся на расстоянии 20-25 километров от непосредственной линии фронта."Поражают цель одним снарядом стопроцентно", - рассказал командир.По его словам, для выявления и борьбы с артиллерией украинские силовики пытаются использовать беспилотные летательные аппараты, однако у российских артиллеристов выработан четкий алгоритм действий на этот случай."После каждого огневого налета и при обнаружении беспилотных летательных аппаратов происходит смена огневой позиции", - пояснил "Нева".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/orlan-10-1788961383.html

россия

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удары ВС РФ по позициям украинских войск у линии фронта в ЛНР Артиллеристы ВС РФ работают по украинским позициям в ЛНР, используя самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С" калибром 152 миллиметра. Видео: РИА Новости 2022-05-22T19:53 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины