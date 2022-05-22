https://ria.ru/20220522/skhron-1789977730.html

В Херсоне подростки нашли рядом с интернатом схрон ВСУ

В Херсоне подростки нашли рядом с интернатом схрон ВСУ - РИА Новости, 22.05.2022

В Херсоне подростки нашли рядом с интернатом схрон ВСУ

Подростки обнаружили рядом с корпусом интерната в Херсоне схрон с оружием украинских боевиков и передали находку российским военным, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T05:24

2022-05-22T05:24

2022-05-22T09:14

специальная военная операция на украине

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ХЕРСОН, 22 мая — РИА Новости. Подростки обнаружили рядом с корпусом интерната в Херсоне схрон с оружием украинских боевиков и передали находку российским военным, передает корреспондент РИА Новости.Среди обнаруженных документов — военный билет украинского военнослужащего, в котором отмечено, что он принимал участие в боевых действиях в Донбассе.По словам молодых людей, когда им стало понятно, что ситуация в Херсоне стабильная, они узнали, как связаться с российскими военными, и показали найденное ими оружие."Мы хотим жить нормально и не находить ничего подобного, хочу помогать близким. Я живу в Херсоне, у нас не очень уютно. Я сирота, поэтому выживаем, как можем. Работаю, макулатуру фасую", — рассказал Сергей, один из подростков.Молодой человек, который представился Артуром, рассказал, что живет в христианском доме и работает с Сергеем, чтобы обеспечить какой-то доход."Там нормально. Мы каждое воскресенье ходим в церковь, общаемся, молимся Господу Богу. Жилье хорошее. Я тоже сирота, работаю с Сережей", — сказал он.По словам подростка, в ближайшее время он намерен уехать в деревню к родственнице, где сможет помогать по хозяйству.Во время спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом. По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/kharson-1789924458.html

https://ria.ru/20220519/satana-1789372252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подростки из Херсона нашли схрон ВСУ, расположенный рядом с интернатом Подростки из Херсона показали корреспонденту РИА Новости военное обмундирование и автоматы украинских боевиков, которые они нашли в схроне рядом с интернатом и передали российским военным. 2022-05-22T05:24 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, херсон, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, россия