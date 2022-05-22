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Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты "Сармат" - РИА Новости, 22.05.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220522/sarmat-1789976200.html
Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты "Сармат"
Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты "Сармат" - РИА Новости, 22.05.2022
Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты "Сармат"
Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" может летать через Северный и Южный полюсы, а также по другим траекториям, сообщил... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T03:28
2022-05-22T04:55
ракетные войска стратегического назначения
россия
сармат (ракета)
армия
безопасность
сергей каракаев
южный полюс
северный полюс
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая — РИА Новости. Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" может летать через Северный и Южный полюсы, а также по другим траекториям, сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев в программе "Военная приемка" телеканала "Звезда".Он пояснил, что возможность изменения направления полета достигается за счет энерговооруженности нового ракетного комплекса.Он также предположил, что в ближайшее время вряд ли удастся создать средства для перехвата этого оружия."Те качества — энергоемкость энергетических возможностей нового ракетного комплекса, с учетом имеющегося боевого оснащения и комплекса средств преодоления, сегодня говорят о том, что для ракетного комплекса "Сармат" противоракетной обороны не существует, так как ее, наверное, не будет еще существовать в ближайшие десятилетия", — добавил командующий РВСН.Каракаев уточнил, что один из элементов преодоления ПРО — сокращение участка разгона ракеты после старта. По его словам, "Сармат" разгоняется почти так же быстро, как и легкие твердотопливные ракеты при том, что она относится к тому типу, который медленнее набирает скорость.Кроме того, подчеркнул командующий РВСН, ожидается, что "Сармат" простоит на вооружении 50 лет, поскольку это позволяют характеристики ракеты и ее надежность.
https://ria.ru/20220521/raketa-1789888746.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220519/sarmat-1789548468.html
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ракетные войска стратегического назначения, россия, сармат (ракета), армия, безопасность, сергей каракаев, южный полюс, северный полюс, петропавловск-камчатский
03:28 22.05.2022 (обновлено: 04:55 22.05.2022)
 
Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты "Сармат"

Командующий РВСН: "Сармат" летает через Северный и Южный полюсы и по другим траекториям

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк"
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк". Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая — РИА Новости. Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" может летать через Северный и Южный полюсы, а также по другим траекториям, сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев в программе "Военная приемка" телеканала "Звезда".
Он пояснил, что возможность изменения направления полета достигается за счет энерговооруженности нового ракетного комплекса.
"От нашей пресловутой траектории через Северный полюс, при необходимости можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая, в принципе, сегодня не защищена. А также имеются возможности и других траекторий — с точки зрения возможности вывода в космическое пространство", — отметил Каракаев.
Он также предположил, что в ближайшее время вряд ли удастся создать средства для перехвата этого оружия.
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"Те качества — энергоемкость энергетических возможностей нового ракетного комплекса, с учетом имеющегося боевого оснащения и комплекса средств преодоления, сегодня говорят о том, что для ракетного комплекса "Сармат" противоракетной обороны не существует, так как ее, наверное, не будет еще существовать в ближайшие десятилетия", — добавил командующий РВСН.
Каракаев уточнил, что один из элементов преодоления ПРО — сокращение участка разгона ракеты после старта. По его словам, "Сармат" разгоняется почти так же быстро, как и легкие твердотопливные ракеты при том, что она относится к тому типу, который медленнее набирает скорость.
Кроме того, подчеркнул командующий РВСН, ожидается, что "Сармат" простоит на вооружении 50 лет, поскольку это позволяют характеристики ракеты и ее надежность.
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Новое оружие РоссииРакетные войска стратегического назначенияРоссияСармат (ракета)АрмияБезопасностьСергей КаракаевЮжный полюсСеверный полюсПетропавловск-Камчатский
 
 
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