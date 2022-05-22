https://ria.ru/20220522/sarmat-1789976200.html

Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты "Сармат"

Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты "Сармат" - РИА Новости, 22.05.2022

Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты "Сармат"

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" может летать через Северный и Южный полюсы, а также по другим траекториям, сообщил... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T03:28

2022-05-22T03:28

2022-05-22T04:55

ракетные войска стратегического назначения

россия

сармат (ракета)

армия

безопасность

сергей каракаев

южный полюс

северный полюс

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая — РИА Новости. Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" может летать через Северный и Южный полюсы, а также по другим траекториям, сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев в программе "Военная приемка" телеканала "Звезда".Он пояснил, что возможность изменения направления полета достигается за счет энерговооруженности нового ракетного комплекса.Он также предположил, что в ближайшее время вряд ли удастся создать средства для перехвата этого оружия."Те качества — энергоемкость энергетических возможностей нового ракетного комплекса, с учетом имеющегося боевого оснащения и комплекса средств преодоления, сегодня говорят о том, что для ракетного комплекса "Сармат" противоракетной обороны не существует, так как ее, наверное, не будет еще существовать в ближайшие десятилетия", — добавил командующий РВСН.Каракаев уточнил, что один из элементов преодоления ПРО — сокращение участка разгона ракеты после старта. По его словам, "Сармат" разгоняется почти так же быстро, как и легкие твердотопливные ракеты при том, что она относится к тому типу, который медленнее набирает скорость.Кроме того, подчеркнул командующий РВСН, ожидается, что "Сармат" простоит на вооружении 50 лет, поскольку это позволяют характеристики ракеты и ее надежность.

https://ria.ru/20220521/raketa-1789888746.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/sarmat-1789548468.html

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северный полюс

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ракетные войска стратегического назначения, россия, сармат (ракета), армия, безопасность, сергей каракаев, южный полюс, северный полюс, петропавловск-камчатский