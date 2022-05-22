https://ria.ru/20220522/sarmat-1789976200.html
Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты "Сармат"
Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты "Сармат" - РИА Новости, 22.05.2022
Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты "Сармат"
Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" может летать через Северный и Южный полюсы, а также по другим траекториям, сообщил... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T03:28
2022-05-22T03:28
2022-05-22T04:55
ракетные войска стратегического назначения
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сармат (ракета)
армия
безопасность
сергей каракаев
южный полюс
северный полюс
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая — РИА Новости. Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" может летать через Северный и Южный полюсы, а также по другим траекториям, сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев в программе "Военная приемка" телеканала "Звезда".Он пояснил, что возможность изменения направления полета достигается за счет энерговооруженности нового ракетного комплекса.Он также предположил, что в ближайшее время вряд ли удастся создать средства для перехвата этого оружия."Те качества — энергоемкость энергетических возможностей нового ракетного комплекса, с учетом имеющегося боевого оснащения и комплекса средств преодоления, сегодня говорят о том, что для ракетного комплекса "Сармат" противоракетной обороны не существует, так как ее, наверное, не будет еще существовать в ближайшие десятилетия", — добавил командующий РВСН.Каракаев уточнил, что один из элементов преодоления ПРО — сокращение участка разгона ракеты после старта. По его словам, "Сармат" разгоняется почти так же быстро, как и легкие твердотопливные ракеты при том, что она относится к тому типу, который медленнее набирает скорость.Кроме того, подчеркнул командующий РВСН, ожидается, что "Сармат" простоит на вооружении 50 лет, поскольку это позволяют характеристики ракеты и ее надежность.
https://ria.ru/20220521/raketa-1789888746.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220519/sarmat-1789548468.html
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ракетные войска стратегического назначения, россия, сармат (ракета), армия, безопасность, сергей каракаев, южный полюс, северный полюс, петропавловск-камчатский
03:28 22.05.2022 (обновлено: 04:55 22.05.2022)
Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты "Сармат"
Командующий РВСН: "Сармат" летает через Северный и Южный полюсы и по другим траекториям
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая — РИА Новости.
Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" может летать через Северный и Южный полюсы, а также по другим траекториям, сообщил
командующий РВСН Сергей Каракаев в программе "Военная приемка" телеканала "Звезда".
Он пояснил, что возможность изменения направления полета достигается за счет энерговооруженности нового ракетного комплекса.
"От нашей пресловутой траектории через Северный полюс
, при необходимости можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая, в принципе, сегодня не защищена. А также имеются возможности и других траекторий — с точки зрения возможности вывода в космическое пространство", — отметил Каракаев
.
Он также предположил, что в ближайшее время вряд ли удастся создать средства для перехвата этого оружия.
"Те качества — энергоемкость энергетических возможностей нового ракетного комплекса, с учетом имеющегося боевого оснащения и комплекса средств преодоления, сегодня говорят о том, что для ракетного комплекса "Сармат" противоракетной обороны не существует, так как ее, наверное, не будет еще существовать в ближайшие десятилетия", — добавил командующий РВСН.
Каракаев уточнил, что один из элементов преодоления ПРО — сокращение участка разгона ракеты после старта. По его словам, "Сармат" разгоняется почти так же быстро, как и легкие твердотопливные ракеты при том, что она относится к тому типу, который медленнее набирает скорость.
Кроме того, подчеркнул командующий РВСН, ожидается, что "Сармат" простоит на вооружении 50 лет, поскольку это позволяют характеристики ракеты и ее надежность.