https://ria.ru/20220522/sanktsii-1790057187.html

Белоруссия и Россия определили список импортозамещающих инвестпроектов

Белоруссия и Россия определили список импортозамещающих инвестпроектов - РИА Новости, 22.05.2022

Белоруссия и Россия определили список импортозамещающих инвестпроектов

Белоруссия и Россия на фоне западных санкций определили ряд импортозамещающих инвестиционных проектов, приступают к формированию бизнес-планов, сообщил... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T23:24

2022-05-22T23:24

2022-05-22T23:40

экономика

белоруссия

санкции в отношении россии

промышленность

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МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Белоруссия и Россия на фоне западных санкций определили ряд импортозамещающих инвестиционных проектов, приступают к формированию бизнес-планов, сообщил заместитель министра промышленности республики Дмитрий Харитончик."Предварительно мы уже сформировали ряд инвестиционных проектов. Сейчас ведется работа (по определению того – ред.), какое нужно оборудование, сколько оно будет стоить, что это будет за оборудование и так далее. Уже ведется работа по формированию, по сути, бизнес-планов", - сказал Харитончик в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.Он напомнил, что Белоруссия и Россия создали рабочую группу по импортозамещению, в рамках которой действуют подгруппы по ключевым отраслям промышленности, например, автомобилестроению, сельхозмашиностроению, легкой промышленности, микроэлектронике, станкостроению и так далее. "Ведется активная работа по определению тех позиций, которые являются критическим импортом для наших стран. Это то, что нам необходимо в ближайшее время рассмотреть и … определить, кто за что возьмется, кто что будет производить, чтобы обеспечивать потребности наших государств", - рассказал Харитончик.По его словам, оказывается содействие в прямом контакте основных предприятий двух стран, чтобы "заводы друг с другом уже более предметно смогли обсудить позиции, которые можно быстро заместить". "Наши поставщики автокомпонентов уже эту работу активно проводят. Есть определенные наработки, есть контракты на поставку деталей", - отметил замминистра.Он добавил, что также стоит задача с учетом имеющихся компетенций организовать для нужд промышленности двух стран производство изделий, которые пока не выпускаются в Союзном государстве. "Требуется дополнительное согласование каких-то технических условий, изготовление опытного образца... Здесь потребуется больше времени: где-то около 6-7 месяцев по некоторым деталям. Третье направление (сотрудничества Минска и Москвы по теме импортозамещения - ред.) - более глобальное, где требуются более существенные, значительные инвестиции. Мы должны четко определить и понять, для какого завода мы должны развивать какие мощности, для какой продукции", - продолжил Харитончик. Он рассказал, что некоторые белорусские машиностроительные предприятия уже имеют предложения по реализации крупных импортозамещающих инвестиционных проектов, прорабатываются источники финансирования.Харитончик отметил, что суммы необходимых инвестиций для реализации импортозамещающих проектов называть пока преждевременно. "Но мы видим, что набираем инвестиционных проектов более чем на миллиард долларов. Сейчас ведется работа по выверке, определению источников финансирования", - сообщил он.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220522/belorussiya-1790054006.html

https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789709707.html

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экономика, белоруссия, санкции в отношении россии, промышленность