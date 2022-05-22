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В Европарламенте предложили ввести санкции против США - РИА Новости, 23.05.2022
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В Европарламенте предложили ввести санкции против США
В Европарламенте предложили ввести санкции против США - РИА Новости, 23.05.2022
В Европарламенте предложили ввести санкции против США
Евросоюз должен ввести санкции против США и Саудовской Аравии из-за конфликта в Йемене, заявил депутат от Хорватии Мислав Колакушич на одном из заседаний... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-22T21:58
2022-05-23T04:07
россия
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
сша
в мире
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Евросоюз должен ввести санкции против США и Саудовской Аравии из-за конфликта в Йемене, заявил депутат от Хорватии Мислав Колакушич на одном из заседаний Европарламента. Видео выступления опубликовано в его твиттере."Если бы это была правда, если бы мы на самом деле боролись за мир, то нам следовало бы незамедлительно ввести те же санкции против Саудовской Аравии, которая на протяжении нескольких лет разжигает войну в Йемене. Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может и в мире за последние десятилетия", — сказал он.Евродепутат назвал антироссийские санкции "невероятной ложью" и "лицемерием", однако не уточнил настоящую, по его мнению, цель введения антироссийских запретов. В первую очередь от разрыва экономических связей с Москвой страдают европейцы, добавил Колакушич.Западные страны ввели санкции против России из-за Украины. Страны ЕС в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских энергоносителей. Шестой пакет ограничений предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд государств, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что Запад фактически объявил дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Российский лидер также отметил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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россия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, сша, в мире
21:58 22.05.2022 (обновлено: 04:07 23.05.2022)
 
В Европарламенте предложили ввести санкции против США

Депутат ЕП Колакушич призвал наложить санкции на США за участие в военных конфликтах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Евросоюз должен ввести санкции против США и Саудовской Аравии из-за конфликта в Йемене, заявил депутат от Хорватии Мислав Колакушич на одном из заседаний Европарламента. Видео выступления опубликовано в его твиттере.
"Если бы это была правда, если бы мы на самом деле боролись за мир, то нам следовало бы незамедлительно ввести те же санкции против Саудовской Аравии, которая на протяжении нескольких лет разжигает войну в Йемене. Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может и в мире за последние десятилетия", — сказал он.
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Евродепутат назвал антироссийские санкции "невероятной ложью" и "лицемерием", однако не уточнил настоящую, по его мнению, цель введения антироссийских запретов. В первую очередь от разрыва экономических связей с Москвой страдают европейцы, добавил Колакушич.
Западные страны ввели санкции против России из-за Украины. Страны ЕС в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских энергоносителей. Шестой пакет ограничений предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд государств, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что Запад фактически объявил дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Российский лидер также отметил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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