https://ria.ru/20220522/sanktsii-1790051180.html

В Европарламенте предложили ввести санкции против США

В Европарламенте предложили ввести санкции против США - РИА Новости, 23.05.2022

В Европарламенте предложили ввести санкции против США

Евросоюз должен ввести санкции против США и Саудовской Аравии из-за конфликта в Йемене, заявил депутат от Хорватии Мислав Колакушич на одном из заседаний... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-22T21:58

2022-05-22T21:58

2022-05-23T04:07

россия

европа

евросоюз

санкции в отношении россии

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Евросоюз должен ввести санкции против США и Саудовской Аравии из-за конфликта в Йемене, заявил депутат от Хорватии Мислав Колакушич на одном из заседаний Европарламента. Видео выступления опубликовано в его твиттере."Если бы это была правда, если бы мы на самом деле боролись за мир, то нам следовало бы незамедлительно ввести те же санкции против Саудовской Аравии, которая на протяжении нескольких лет разжигает войну в Йемене. Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может и в мире за последние десятилетия", — сказал он.Евродепутат назвал антироссийские санкции "невероятной ложью" и "лицемерием", однако не уточнил настоящую, по его мнению, цель введения антироссийских запретов. В первую очередь от разрыва экономических связей с Москвой страдают европейцы, добавил Колакушич.Западные страны ввели санкции против России из-за Украины. Страны ЕС в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских энергоносителей. Шестой пакет ограничений предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд государств, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что Запад фактически объявил дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Российский лидер также отметил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220522/zelenskiy-1790035288.html

https://ria.ru/20220522/ssha-1790023104.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, сша, в мире