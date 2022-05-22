https://ria.ru/20220522/sanktsii-1789973401.html
Решетников: санкции Запада создают уникальные возможности для Азии в России
Решетников: санкции Запада создают уникальные возможности для Азии в России - РИА Новости, 22.05.2022
Решетников: санкции Запада создают уникальные возможности для Азии в России
Санкции Запада против Москвы создают уникальные возможности для стран Азии на импортном и экспортном рынке России, заявил журналистам в Бангкоке министр... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T00:56
2022-05-22T00:56
2022-05-22T04:59
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санкции в отношении россии
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атэс
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БАНГКОК, 22 мая — РИА Новости. Санкции Запада против Москвы создают уникальные возможности для стран Азии на импортном и экспортном рынке России, заявил журналистам в Бангкоке министр экономического развития Максим Решетников.Глава ведомства принимает участие во встрече министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), которая проходит в эти дни в столице Таиланда.Он добавил, что делегация минэкономразвития находится в Бангкоке еще и для того, чтобы обсудить с таиландской стороной открывшиеся возможности.Россия давно живет в условиях санкций, продолжил Решетников."Еще в 2014 году был первый пакет принят, в результате мы смогли использовать это давление извне для укрепления собственной экономики. <...> Мы существенно усилили наш агропромышленный сектор, укрепили наше машиностроение, и использовали это время для диверсификации нашего экспорта, в том числе и топливно-энергетического", — пояснил он.По мнению Решетникова, в результате действия санкций в мире произойдет переориентация ресурсов.Он признал, что из-за изменений в логистике, для европейских потребителей это все обернется подорожанием нефтепродуктов."В первую очередь за это придется заплатить потребителям европейским, поскольку там вырастет стоимость топлива, а азиатские потребители окажутся, с нашей точки зрения, в выигрыше, потому что конкуренция на азиатских рынках в этой связи вырастет", — предположил глава минэкономразвития.Министр напомнил, что разворот к Азии и ускорение переориентации на азиатские рынки — это стратегическое направление для России, потому что Москва осознает долгосрочный характер ограничительных мер, введенных против нее.По его словам, в мире появятся новые большие самостоятельные экономические центры."Те события, которые сейчас происходят, подтолкнут в целом уход и от долларовой валютной системы и системы расчетов. Получат развитие альтернативные системы, и в то же время, конечно, будет происходить разностороннее технологическое развитие", — заключил Решетников.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220522/razvorot-1789972096.html
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экономика, россия, азия, таиланд, санкции в отношении россии, в мире, атэс
00:56 22.05.2022 (обновлено: 04:59 22.05.2022)
Решетников: санкции Запада создают уникальные возможности для Азии в России
Решетников: санкции Запада создают уникальные возможности для Азии на российском рынке
БАНГКОК, 22 мая — РИА Новости. Санкции Запада против Москвы создают уникальные возможности для стран Азии на импортном и экспортном рынке России, заявил журналистам в Бангкоке министр экономического развития Максим Решетников.
Глава ведомства принимает участие во встрече министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), которая проходит в эти дни в столице Таиланда
.
"Во всех таких ситуациях (в условиях действия санкций. — Прим. ред.), с одной стороны это проблема, с другой — это возможности (для экономик Азии. — Прим. ред.), в том числе и для тайской экономики, прийти на российский рынок и заполнить те ниши, которые образовались. <...> С другой стороны — это возможности для российских предприятий, которые сейчас активно ищут новые рынки сбыта, переориентируют свою продукцию. Это касается топливно-энергетических ресурсов, нефти, нефтепродуктов, газа и удобрений, и продовольственных товаров, машиностроительных товаров", — отметил Решетников
.
Он добавил, что делегация минэкономразвития находится в Бангкоке
еще и для того, чтобы обсудить с таиландской стороной открывшиеся возможности.
Россия давно живет в условиях санкций, продолжил Решетников.
"Еще в 2014 году был первый пакет принят, в результате мы смогли использовать это давление извне для укрепления собственной экономики. <...> Мы существенно усилили наш агропромышленный сектор, укрепили наше машиностроение, и использовали это время для диверсификации нашего экспорта, в том числе и топливно-энергетического", — пояснил он.
По мнению Решетникова, в результате действия санкций в мире произойдет переориентация ресурсов.
"Очевидно, что Европа
будет брать нефтепродукты с американского континента, и из Азии транспортировать, а мы, соответственно, нашу нефть будем предлагать, продвигать на азиатский рынок", — сказал министр.
Он признал, что из-за изменений в логистике, для европейских потребителей это все обернется подорожанием нефтепродуктов.
"В первую очередь за это придется заплатить потребителям европейским, поскольку там вырастет стоимость топлива, а азиатские потребители окажутся, с нашей точки зрения, в выигрыше, потому что конкуренция на азиатских рынках в этой связи вырастет", — предположил глава минэкономразвития.
Министр напомнил, что разворот к Азии
и ускорение переориентации на азиатские рынки — это стратегическое направление для России, потому что Москва осознает долгосрочный характер ограничительных мер, введенных против нее.
"Мы будем прикладывать все усилия с тем, чтобы интегрироваться в цепочки создания стоимости именно совместно с азиатскими странами, совместно с арабскими, в том числе, странами, совместно с Южной Америкой", — пообещал министр.
По его словам, в мире появятся новые большие самостоятельные экономические центры.
"Те события, которые сейчас происходят, подтолкнут в целом уход и от долларовой валютной системы и системы расчетов. Получат развитие альтернативные системы, и в то же время, конечно, будет происходить разностороннее технологическое развитие", — заключил Решетников.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США
и Европы
, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.