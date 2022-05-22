https://ria.ru/20220522/sanktsii-1789973401.html

Решетников: санкции Запада создают уникальные возможности для Азии в России

Решетников: санкции Запада создают уникальные возможности для Азии в России - РИА Новости, 22.05.2022

Решетников: санкции Запада создают уникальные возможности для Азии в России

Санкции Запада против Москвы создают уникальные возможности для стран Азии на импортном и экспортном рынке России, заявил журналистам в Бангкоке министр... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T00:56

2022-05-22T00:56

2022-05-22T04:59

экономика

россия

азия

таиланд

санкции в отношении россии

в мире

атэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602806265_0:85:3131:1846_1920x0_80_0_0_d868d12bf539b0dd2c4fe68efb75eb0a.jpg

БАНГКОК, 22 мая — РИА Новости. Санкции Запада против Москвы создают уникальные возможности для стран Азии на импортном и экспортном рынке России, заявил журналистам в Бангкоке министр экономического развития Максим Решетников.Глава ведомства принимает участие во встрече министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), которая проходит в эти дни в столице Таиланда.Он добавил, что делегация минэкономразвития находится в Бангкоке еще и для того, чтобы обсудить с таиландской стороной открывшиеся возможности.Россия давно живет в условиях санкций, продолжил Решетников."Еще в 2014 году был первый пакет принят, в результате мы смогли использовать это давление извне для укрепления собственной экономики. <...> Мы существенно усилили наш агропромышленный сектор, укрепили наше машиностроение, и использовали это время для диверсификации нашего экспорта, в том числе и топливно-энергетического", — пояснил он.По мнению Решетникова, в результате действия санкций в мире произойдет переориентация ресурсов.Он признал, что из-за изменений в логистике, для европейских потребителей это все обернется подорожанием нефтепродуктов."В первую очередь за это придется заплатить потребителям европейским, поскольку там вырастет стоимость топлива, а азиатские потребители окажутся, с нашей точки зрения, в выигрыше, потому что конкуренция на азиатских рынках в этой связи вырастет", — предположил глава минэкономразвития.Министр напомнил, что разворот к Азии и ускорение переориентации на азиатские рынки — это стратегическое направление для России, потому что Москва осознает долгосрочный характер ограничительных мер, введенных против нее.По его словам, в мире появятся новые большие самостоятельные экономические центры."Те события, которые сейчас происходят, подтолкнут в целом уход и от долларовой валютной системы и системы расчетов. Получат развитие альтернативные системы, и в то же время, конечно, будет происходить разностороннее технологическое развитие", — заключил Решетников.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220522/razvorot-1789972096.html

https://ria.ru/20220521/sanktsii-1789970536.html

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

россия

азия

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, азия, таиланд, санкции в отношении россии, в мире, атэс